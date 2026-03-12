Alonso y su 'GP2 Engine' en McLaren-Honda: "Me llamaron loco y ahora me dan la razón"

Durante su rueda de prensa previa al GP de China, Fernando Alonso ha vuelto a hacer gala de su especial habilidad para adaptar cada situación según le convenga. Y en este caso en particular, se ha aferrado al viejo ‘fantasma’ de su dramático 2015 con McLaren Honda y a aquella famosa sentencia que lanzó por radio y que tanto dolió a los japoneses, cuando dijo que su motor era como el de un GP2.

De aquel ‘GP2 Engine’ se ha acordado este jueves Alonso, como una forma de forma de reivindicar aquella situación para quitar hierro a la actual, también con Honda señalados como culpables principales del crítico arranque de temporada de en Aston Martin.

"Este es un deporte muy dramático y cuando ganas un campeonato sólo corriendo contra tu compañero eres un Dios y si sufres, pues todo se magnifica. Pero en cierto modo, la gente ahora entiende cómo me sentía hace 10 años. Ese proyecto con Honda no era maduro, y ahora la gente lo comprende”, ha comentado Fernando.

“Yo entonces tenía frustración, lo expresaba por la radio y no estaba feliz con la situación. Puede que ahora la gente cambie de opinión sobre lo que pensaban de mí hace diez años. Se acuerdan de lo que decía Fernando, pero entonces Stoffel (Vandoorne), Jenson (Button) y yo hacíamos los mismos comentarios. La gente ve la situación actual y tienen más tacto con nosotros, entienden mejor los problemas. Hasta hace unos años se me criticaba y decían que estaba loco por mostrar la frustración en la radio, ahora lo ven y son más agradables y comprensivos, ven que tenía razón", relató.