Alonso gana el premio TikTok a la figura pública del año 2023

El piloto asturiano ha triunfado este año en las redes sociales, donde su popularidad se ha disparado Este fin de semana despide su primera temporada con Aston Martin en el GP de AQbu Dhabi, que clausura el Mundial 2023

Fernando Alonso ha ganado el premio TikTok a la figura pública 2023. El piloto asturiano, que está a punto de cerrar su primera temporada con Aston Martin, este fin de semana em el GP de Abu Dhabi, sorprendió a principios de año al abrir un perfil en esta red social, disparando el interés de los aficionados con sus historias y a raíz de ello, se ha llevado una de las cuatro distinciones que concede TikTok a sus personalidades más exitosas.

En una entrega de premios celebrada ayer, la Fórmula 1 estuvo representada por parte de Fernando Alonso, que este año ha vuelto a hacer soñar a sus fans con su regreso al podio en ocho ocasiones a lo largo de la temporada, además de hacer viral la célebre victoria 33, aunque finalmente no ha llegado en 2023.

"Fernando Alonso"



Si bien Fernando no pudo estar presente en la gala por su viaje Abu Dabi, agradeció el reconocimiento a través de un vídeo.

"Hola a todos. Me gustaría estar allí con vosotros, pero mis compromisos profesionales no me dejan, pero quería agradecer a todo el mundo por el premio de este año de figura pública de TikTok. Una plataforma de entretenimiento en la que nos lo pasamos bien, pasamos mucho tiempo en el día y bueno, me hace muy feliz recibir este premio. Enhorabuena a todos los premiados, seguiremos disfrutando", dijo Fernando a sus seguidores.