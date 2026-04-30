Alonso y su futuro: "Dejar la F1 con este sabor de boca no sería lo mejor"

Fernando Alonso , que cumplirá 45 años en julio , ya es uno de los pilotos de referencia en la historia de la F1, con dos títulos mundiales y 428 grandes premios a sus espaldas, record absoluto en este deporte. De ahí que los rumores entorno a su futuro sean uno de los temas candentes en el paddock. Más aún después de su última aparición televisiva en el GP de Mónaco historico, la pasada semana, cuando reconoció que la idea de la retirada le daba cierto ‘vértigo’.

“Amo lo que hago. Amo correr. Hice mi primera carrera cuando tenía tres años y ahora tengo 44, así que llevo 41 años de mi vida detrás de un volante. Por eso, el momento en que tenga que dejar de correr será una decisión muy difícil de tomar y complicada de aceptar, pero todavía no ha llegado ese momento y con suerte espero seguir el próximo año”, lanzó Alonso, alimentando las especulaciones.

Lógicamente, el tema de su posible renovación ha acaparado buena parte de la rueda de prensa que Alonso ha protagonizado este jueves en Miami, donde la F1 vuelve a la acción este fin de semana, después de una larga pausa en el mes de abril por el conflicto bélico en Oriente Medio.

“Todavía no he empezado a pensar sobre el futuro. En Mónaco tuve conversaciones con Lawrence Stroll. Cenamos, pero no hablamos mucho de futuro, sino más bien del presente”, ha revelado Fernando para empezar.

El asturiano ha querido aclarar que se da un margen prudencial antes de anunciar su futuro: “En algún momento de este año, alrededor del verano o justo después, sé que tendré que tomar una decisión, pero estoy muy tranquilo. Debo hablar con mi familia antes de decidir qué hacer”, ha añadido Alonso, que recientemente ha estrenado paternidad, después de tres años de relación con la periodista de DAZN Melissa Jiménez.

Con todo, Alonso reconoce que “dejar el deporte con este (mal) sabor de boca no sería lo mejor. Pero estas cosas no se pueden elegir, solo Rosberg lo hizo. Es muy difícil, yo estoy tranquilo y muy contento con mi carrera, con todo lo que este deporte me ha dado. Desde que volví en 2021 lo siento como un regalo, poder correr y sentirme competitivo. Quiero dejar el deporte sintiéndome rápido, no que me haya ganado todo el mundo y esté cometiendo errores. Ahora estoy a mi cien por cien y quiero dejarlo sintiéndome así”, asegura.

También ha advertido que no se quedará en casa cuando abandone el ‘gran circo’. Hay otras competiciones, como el Dakar, Daytona o el WEC, que siguen tentándole después de probarse durante el paréntesis que hizo en la F1 al final de 2018: “Si sigo compitiendo con Aston Martin, creo que será una mejor temporada que la actual, porque el proyecto estará en su segundo año. Y si decido parar, puedo competir en otras categorías", ha avisado.

"Piloté el prototipo de Aston Martin, el Valkyrie, hace un par de semanas, y la sensación fue fantástica. Así que, tal vez algún día vuelva a correr en Le Mans. No está en mis planes todavía volver a Le Mans, pero si surge la oportunidad, quizá sí. Hay otros pilotos de F1 que quieren correr allí en el futuro y estamos en contacto para hacerlo juntos”, ha dicho, en alusión a Max Verstappen.

"Seguiré compitiendo de una forma u otra y mantendré mi vínculo con el equipo; eso sí, seguramente desempeñando un rol diferente en el futuro. En definitiva, sea cual sea el camino que elija, estoy tranquilo y seguiré manteniéndome activo", ha zanjado.