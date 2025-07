Alonso y su futuro en la F1: "Lo decidiré el próximo año, en verano"

Fernando Alonso, que cumple 44 años el próximo 29 de julio, está rindiendo a su mejor nivel esta temporada, con actuaciones muy por encima de las posibilidades que le ofrece Aston Martin AMR25. El asturiano, como todos en el equipo, confía en que la nueva normativa de la F1 y la llegada de Honda, les den una oportunidad de pelear por podios y victorias. Sin embargo, su continuidad en la F1 más allá de 2026 es una incógnita.

En Silverstone, durante el GP de Gran Bretaña, aseguró que su futuro en el 'gran circo' no le preocupa: "No en verdad no. No está en mi mente ahora mismo", dijo. El mercado de pilotos está en plena ebullición y muchos rumores afecta a Alonso indirectamente, ya que se habla de que George Russell o incluso Max Verstappen podrían tener una propuesta de Aston Martin y que de confirmarse, el 'sacrificado' no sería el hijo del dueño, Lance Stroll, sino el español.

Alonso tiene contrato hasta 2026 y declaraciones realizadas a la web de la F1 ha puesto fecha a la decisión sobre su continuidad: "La tomaré el año que viene. Alrededor de verano o un poco antes tendré las cosas claras lo más pronto posible", dice.

Por otro lado, hace balance de la actual temporada: "A día de hoy, el campeonato está siendo desafiante este año. No empezamos el año tan competitivos como pensábamos y ahora queremos darle la vuelta a la situación. En Imola, dimos el primer paso. Vamos paso a paso y para mi es imposible pensar ahora en 2027", insiste Fernando.

2026 será el año de la verdad para el asturiano y el equipo británico. La última oportunidad para volver a luchar por grandes cosas. A partir de ahí, "ya se verá", dice.