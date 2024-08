Alonso, frustrado: "Esta es la realidad"

Fernando Alonso no ha tenido ninguna oportunidad de defender su séptimo puesto de parrilla en Zandvoort y ha tenido que conformarse con sumar un punto, en décima posición. "Demasiado incluso para el ritmo que teníamos", confesaba tras la carrera, con enorme frustración. Y un aviso: "De aquí hasta el final en Abu Dhabi solo puedo luchar por ser noveno o décimo, nada que hacer con los cuatro de delante".

La alarmante falta de ritmo de Aston Martin en carrera no ha mejorado tras el parón veraniego: "Ha habido alguna lucha, pero los cuatro equipos grandes están fuera de toda posibilidad para nosotros. Aunque salgan últimos o desde el pit lane siempre van a acabar entre los ocho primeros. Vemos un Ferrari en el podio, un Red Bull y un McLaren. Nosotros estamos a años luz. Por ejemplo, que ayer pudiésemos batir a dos, que salgamos en Q3 ya son pequeños regalos, pero sabemos que somos fruta madura. Después de unas pocas vueltas en carrera vamos cayendo", ha explicado Fernando con tono de resignación.

Alonso espera que su equipo pueda volver a asentarse como quinto equipo y marcando distancia con el resto de equipos de la zona media: "Ojalá pudiéramos estar más en tierra de nadie como a principios de año. Entonces no podíamos luchar con los de arriba, pero los de atrás no eran un peligro como son ahora. En Monza no puede cambiar nada", advierte. "La clasificación es nuestro punto fuerte, hemos sido muy fuertes en clasificación y meter a los dos coches en la Q3 en un circuito como este es un buen síntoma. Pero lo de la carrera es la realidad. Es lo que hay y es decepcionante".

“Un punto es un poco demasiado para el ritmo que teníamos, pero hicimos una buena clasificación y al empezar séptimo, tienes la posibilidad de sumar puntos. Tenemos que mejorar, han sido varias carreras en las que sufrimos para mantenernos cerca de los coches de zona media, así que tenemos que entender por qué y mejorar. No ha cambiado mucho la situación después del parón, en Budapest luchábamos contra Tsunoda hasta la última vuelta, en Spa batimos a Visa RB y Williams por ir a una parada y aquí Alpine y Haas eran más rápidos que nosotros. En general, somos el séptimo equipo y tenemos que mejorar”, subraya Alonso.

Analizando la situación de los favoritos, Alonso considera que “De los cuatro equipos top, puede que Mercedes tenga más altibajos, pero McLaren, Red Bull y Ferrari son aspirantes sólidos al podio en todas las carreras. En las dos próximas, Ferrari podría ser el coche a batir por lo que vimos el año pasado, en Monza y Singapur". Y respecto a la exhibición de Lando Norris este domingo en casa de Max Verstappen, lo tiene claro: "Creo que McLaren ha hecho grandes pasos adelante. Han introducido cosas en el coche que le han ayudado mucho y Red Bull ha introducido otras que lo han empeorado. Cuando lo juntas todo hay 22 segundos de diferencia".