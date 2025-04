Alonso se frustra con Aston Martin: "Te consume por dentro"

Mucho mejor de lo esperado, pero todavía demasiado lejos del objetivo, Fernando Alonso terminó el Gran Premio de Arabia en Jeddah con sabor agridulce. El asturiano es consciente como nadie de las limitaciones de su monoplaza, aunque no por ello dejó de luchar hasta la última vuelta para quedar en un undécimo puesto muy trabajado.

Fernando sigue sin puntuar todavía, aunque nadie puede achacar nada al asturiano si sigue haciendo carreras como la de este domingo en Jeddah. Resignado a esperar hasta la próxima temporada para saber si puede volver a ser competitivo, Alonso repasó su fin de semana en Arabia con su habitual tono realista de este curso.

El asturiano, agotado tras el clima extremo sufrido en Arabia, reconoció que su monoplaza no daba para más en Jeddah: "El P11 es lo máximo que se podía hacer hoy, pero sigue siendo estar fuera de los puntos, por lo que en cierta manera es la peor posición". Fernando, sonriente, incluso bromeó con la undécima plaza cosechada en Arabia: "Igual ahora descalifican a unos cuantos y cogemos algunos puntos", aventuró entre risas.

Alonso, frustrado con Aston Martin

Fernando tuvo un incidente con su apadrinado, Gabriel Bortoleto, con quien estuvo a centímetros de chocar: "Casi nos chocamos, él no me vio, escoge ir por fuera... afortunadamente pudimos pasar cerca del muro los dos, pero nada para ninguno. Son cosas que pasan, culpa nuestra de tener que estar peleando con los Sauber", explicó el asturiano.

Sobre las limitaciones de su Aston Martin, Fernando no pudo ocultar su frustración al hacer buenas carreras sin premio final: "Hemos dado el máximo que es el ADN que tenemos siempre, da igual que lucha por el campeonato, el podio o el P14, está garantizado que daré siempre el 100% como si fuese la carrera que se juega el Mundial. Te consume por dentro el hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera". Un fin de semana nuevamente desaprovechado por Aston Martin, que sigue lejos de la zona de puntos mientras la escudería británica no introduzca nuevas novedades a sus monoplazas. Mientras tanto, Fernando sigue sacando el máximo partido de un coche tristemente limitado que no puede hacer milagros en pista...