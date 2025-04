Alonso da el visto bueno al fichaje de Verstappen

No llevamos ni cinco Grandes Premios en 2025 y la rumorología en torno a la próxima temporada ya está a punto de ebullición. El 'Gran Circo', señoras y señores. Y cuando el río suena... El nombre que está en boca de todos es el de Max Verstappen. El tetracampeón mundial ha arrancado el curso con muchísimas dudas, acrecentadas tras lo sucedido en Bahréin hace una semana. El Red Bull no chuta y en Milton Keynes los índices de preocupación se han disparado.

Un sueldo desorbitado

La salida de Verstappen de la escudería británica parece altamente improbable. Tiene contrato hasta 2028, firmado recientemente, y un proyecto sólido. Pero, como decíamos, el humo sobre su fichaje por Aston Martin ya nubla la parrilla. Se hablan de unas cifras estratosféricas, que si el neerlandés cobraría 1000 millones de euros en cinco años y que las negociaciones están muy avanzadas. El ruido es tal que hasta Fernando Alonso, piloto de la fábrica de Silverstone, ha dado su opinión sobre la incorporación de 'Mad Max'.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / Aston Martin F1

"Escucho los rumores y son muy buenos para el equipo. Al campeón del mundo se le relaciona a veces con otros equipos y los que se comentan son Mercedes, Aston Martin y Ferrari. Esto demuestra el proyecto que tenemos, el futuro que tiene el equipo. Como he dicho siempre, incluso el año pasado cuando renové mi contrato, pilotaré mientras me sienta rápido, me sienta competitivo y en el equipo me necesiten al volante", declaraba el asturiano en Yeda, donde se correrá la quinta carrera del año.

Orgulloso de Aston Martin

Alonso tiene contrato por una temporada más con Aston Martin, al igual que Lance Stroll, hijo del propietario, por lo que la llegada de Verstappen afectaría y pondría en incógnita la continuidad del español en la parrilla. "Tengo contrato para el año que viene. Pero mi contrato es mucho más largo que mi carrera deportiva, así que seguiré en este equipo muchos años en un papel diferente. Y si eso significa que puedo ganar un campeonato del mundo cuando ya no esté al volante, seguiré sintiéndome muy orgulloso del proyecto", espetó en Yeda.