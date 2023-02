Alonso, feliz ante su nuevo reto

El ovetense ha protagonizado un nuevo vídeo de Aston Martin en el que recuerdan la vista a la fábrica En la publicación, el piloto asturiano conoce a sus nuevos compañeros sin dejar de sonreir

Fernando Alonso arranca en este 2023 una nueva y apasionante temporada en la Fórmula Uno, con Aston Martin como compañero de viaje. Un nuevo reto para el asturiano que afronta con optimismo esta nueva etapa.

Queda mucho trabajo por hacer y Alonso es consciente de que los resultados no llegarán rápido, pero el proyecto motiva, y mucho al piloto de Oviedo. "No creo que sea realista cerrar la brecha que Aston Martin tiene en un año, pero debemos establecer las bases que necesitamos, crear una base sólida para los futuros coches y trabajar mejor que los demás", dijo el bicampeón en una entrevista reciente. "No sé si tenemos un 1% o un 10% de posibilidades, pero solo continúo porque creo que tendremos una oportunidad", agregó.

Las imágenes lo dejan claro. Fernando Alonso visitó hace unos días por primera vez los cuarteles generales de Aston Martin y su cara no dejó lugar a dudas. El asturiano no dejó de sonreír en toda la visita, en la que entre otras cosas conoció a sus nuevos compañeros y trabajó en el asiento a medida para el próximo curso.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte Después 9,99€ al mes sin permanencia.

En Aston Martin no están menos contentos con esta nueva aventura y lo muestran en sus redes sociales. Alonso y su nuevo compañero, Lance Stroll han sido los protagonistas de la última publicación de la escudería en redes sociales. En un vídeo corto, Aston Martin recupera la visita de ambos a las instalaciones del equipo en la que la felicidad del ovetense queda patente, con la sonrisa puesta en todo momento.

Unas imágenes en las que aparecen los dos pilotos saludando a varios de los ingenieros e incluso Mike Crack, jefe de la escudería, bajo el título 'Building solid foundations" (construyendo cimientos sólidos). Una publicación que es toda una declaración de intenciones a la que incluso el propio Alonso ha reaccionado.