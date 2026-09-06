Alonso tiene fe en Madrid: “Puede ser una oportunidad”

Poca historia tuvo Monza para Aston Martin. Más bien ninguna alegría y una peligrosa vuelta a las andadas a aquella época en la que ninguno de sus coches tenía ritmo ni acababa carreras. En la vuelta 28, ambos coches estaban ya fuera de combate y los pilotos encaminaban el corralito de prensa.

“Creo que me salí en la curva siete, en el segundo lesmo y, desde ese momento, el coche no se sentía igual, así que probablemente tuve algún daño por debajo. Continuamos, fuimos lentos y con daños en el coche, no tenía sentido. No estamos muy seguros de lo que le pasó, pero escuchamos daños en el coche”, explicó Fernando Alonso.

El abandono de Alonso, que dijo haber escuchado algo extraño, tal en la suspensión tras pasar por la curva siete, llegó en la vuelta 25. Dos vueltas después, Lance Stroll también tuvo que detener su Aston Martin, provocando un doble abandono del equipo en un Gran Premio que ya se había planteado como uno de los más complicados del calendario para el AMR26. Y así fue.

Aston Martin comunicó que retiró el coche del español por posibles daños pero no especificó la zona. “Entendemos que hay algún tipo de problema que tenemos que resolver. No está totalmente resuelto, pero sí, no fue inesperado”, añadió Alonso.

El equipo rompió ayer toque de queda y mandó al piloto a salir desde el pitlane: “Al final había un problema con la batería, así que cambiamos todas las componentes eléctricas del coche, creo que es el tercer o sexto componente que cambiamos ahora”.

La carrera de Alonso tuvo poca historia. Sin motor, se pasó atascado sin velocidad en el fondo de la parrilla, con los Cadillac. En la resalida, montó blando para tratar de divertirse y completar algún adelantamiento. Quería llevarse algo a la boca.

“Creo que nos divertimos un poco con el Cadillac, fue un poco inesperado. El coche no funcionaba, así que sí, creo que al menos pudimos luchar con el Cadillac. Fue inesperado porque pensamos que estábamos solos”.

Preguntado por lo que resta de campeonato, el ovetense reflexionó: “Para los próximos Grandes Premios, sabemos que habrá algunos en los que lucharemos y en otros sufriremos, carreras en las que estaremos mejor, quizás el próximo finde sea una de nuestras oportunidades”.

Monza era uno de los peores circuitos junto a Las Vegas, según explicó el jueves, y Madrid puede no ser tan malo, asegura. El que más le apetece, por cierto, el callejero Singapur, afirmó.