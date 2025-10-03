Alonso, a la expectativa: "Es el mejor viernes del año, pero..."

Semanas atrás, cuando peor iban las cosas, Fernando Alonso recordó que quedaban dos pistas en las era posible soñar, siempre que todos los elementos se alineasen a favor de Aston Martin. “Singapur y Brasil”, apuntó el bicampeón español.

Este fin de semana, después de encadenar varias decepciones, Alonso tiene su primera gran oportunidad en Marina Bay, un circuito de alta carga aerodinámica, pocas rectas y mucha curva lenta, favorable a las características del AMR25.

Y el primer día de acción, Fernando no ha pasado desapercibido. Ha terminado al frente de la tabla de tiempos en Libres 1 y se ha mantenido entre los más rápidos en la segunda tanda, nocturna y en las misma condiciones que se esperan en clasificación y carrera. Cuarto a décima y media del líder Oscar Piastri , Alonso tiene ‘licencia’ para soñar en Singapur.

"Creo que ambas sesiones entre los cuatro mejores es el mejor viernes del año, pero como he dicho, a veces los viernes tenemos un programa distinto, un combustible distinto a los demás, no es la primera vez que sucede, así que el test de verdad será este sábado en clasificación. Pero somos relativamente más optimistas que en las últimas carreras”, ha valorado Fernando ante los micrófonos de la F1 al final del día.

"Parece que ha ido algo mejor que los últimos grandes premios, así que sí, vamos a intentar afinar la configuración, aunque también estoy contento con el eje delantero. Todavía tengo algo de subviraje, será algo en lo que trabajar esta noche, pero es un buen comienzo y a ver qué podemos hacer mañana", ha añadido.

"Desde la primera vuelta en los Libres 1 ya estábamos cómodos y hemos podido encontrar los límites bastante rápido. Y esta luego, en libres 2, obviamente la bandera roja no nos ha ayudado a ver la foto completa y saber si podían haber hecho algo más los coches más rápidos, pero a ver si podemos estar en la Q3 y sumar buenos puntos el domingo", ha cerrado Alonso, que después de ver cómo este año se esfumaban sus opciones en situaciones similares, desconfía. “El mejor viernes, pero todo puede cambiar…”.