Alonso se exhibe en Zandvoort, pero avisa: "La F1 es cruel y estamos en plena zona media"

Fernando Alonso advirtió en la previa del Gran Premio de Países Bajos que Aston Martin se planteaba esta carrera y las próximas como una especie de test para mejorar el coche y terminar el año en alto y con las ideas claras de cara a 2025. Pero este sábado, en clasificación, el asturiano ha exprimido su talento y ha llegado a rodar entre los mejores en el segundo y tercer sector del circuito de Zandvoort, asegurándose un séptimo puesto en parrilla.

"No puedo hacer más que esto en Q3", ha dicho por radio, sorprendido por su propio rendimiento, situándose por delante de un Ferrari (Sainz) y un Mercedes (Hamilton). Mañana, el piloto asturiano buscará arañar los máximos puntos posibles, aunque es consciente de que la carrera, que se perfila en seco y con más temperatura, será un duro exámen.

"Dije que ya no podía hacerlo mejor porque ya estaba contento en ese punto, después de estar sufriendo en toda la crono, en las curvas 9 y 10 cada vuelta era de una lotería según fuera el viento. En la Q3 llegó mi vuelta de la suerte, quizás no hubo ese viento, di la mejor vuelta de todas y en cuanto crucé la meta ya vi que me valía, sin saber si era noveno o décimo, estoy contento", ha explicado Fernando.

Realista y siempre exigente, Alonso ha lanzado una advertencia a su equipo a pesar de que tanto él como su compañero Lance Stroll (9º) han accedido a la Q3: "La F1 es un deporte cruel porque a veces das una gran vuelta y estás fuera de la Q3 un año y otro con, con otro coche, cometes un error y sigues estando en la pole, es la naturaleza de este deporte, hacer lo máximo y a ver dónde colocas el coche".

"¿Mejoras? Aquí no tenemos nada, solo queda seguir trabajando para entender más el coche ya desde los libres. Este fin de semana Williams con sus mejoras parecen más veloces que nosotros, los HAAS a veces tienen findes estupendos y Alpine va rápido con Gasly, todo ello nos hace recordar que no podemos dormirnos, porque estamos cerca de caer muchas posiciones", reflexiona.

"Los demás equipos no paran, ya no estamos en esa zona de confort tras los cuatro primeros equipos, estamos en plena zona media y no podemos despistarnos, es un grupo en el que con dos décimas estamos fuera en la Q1. Está siendo un fin de semana regulín y salir 7º es quizás más de lo que esperábamos, no podemos pensar que tenemos dos coches para estar en Q3. Empezamos el año en tierra de nadie, los equipos grandes estaban un poco por delante y nosotros teníamos ventaja sobre el grupo medio, pero ahora ya estamos de pleno en esa zona, peleando con Williams, Alpine o Visa RB. Estamos metidos de lleno en esa batalla y tenemos que seguir mejorando el coche", ha valorado.

De cara a la carrera en Zandvort, Alonso apunta que "toca tener los neumáticos bajo control, hacer una buena salida, siempre hay acción en la curva 1 y la 3 en la salida, y tratar de no ceder posiciones. Como tenemos un Ferrari y un Mercedes detrás es poco realista pensar que podemos acabar delante de ellos, así que debemos asegurar algún punto. Aquí se adelanta poco, pero se adelanta y será complicado sujetar incluso a Albon con esa evo aerodinámica nueva. A ver si nos llevamos ese 9º y 10º detrás de los cuatro grandes".