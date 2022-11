Alonso se estrena al volante del Aston Martin en Abu Dhabi

Fernando se ha subido al AMR22 por primera vez y ha sido de los pilotos que más ha rodado (70 vueltas) en el turno matinal de test en Yas Marina Pedro de la Rosa ya ejerce de embajador del equipo británico y sobre todo, de apoyo a Fernando en su nueva aventura

Fernando Alonso ha inaugurado esta mañana a primera hora su nueva etapa como piloto de Aston Martin. El asturiano se ha subido por primera vez al monoplaza del equipo británico en el test que se celebra este martes en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi, donde hace dos días bajó el telón la temporada 2022. Como es característico en él, Fernando ha sido de los más madrugadores en abordar su turno matinal y también de los pilotos que más kilómetros ha acumulado. Cumplidas las cuatro primeras horas, Alonso rozaba las 70 vueltas y ocupaba la tercera mejor posición en la tabla de tiempos con un crono de 1'26"312.

El ensayo postemporada, que engloba un test para los debutantes y, a la vez, una prueba de neumáticos de Pirelli, cuenta con varios pilotos que cambiarán de equipo la próxima temporada , como el francés Pierre Gasly, que sustituye a Alonso en Alpine, o bien se estrenan en el campeonato, como Oscar Piastri (McLaren), Nyck De Vries (Alpha Tauri) o Logan Sargeant (Williams), además del veterano Nico Hülkenberg , que ocupa el puesto de Mick Schumacher en Haas. Pero sin duda, el que más atención ha acaparado ha sido Alonso a bordo del Aston Martin AMR22, sin sus colores habituales, ni logos de patrocinadores y con el 14 de Fernando en el chasis.

Fernando Alonso begins life with Aston Martin - he was first man out of the pit lane this morning! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/fh4SzvAxQk