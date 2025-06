Alonso y su estrategia: "Hice una carrera como si fuese una contrarreloj en bicicleta"

Ya avisaba Fernando Alonso antes de llegar a Austria que Aston Martin tenía un reto mayúsculo en Austria. El Red Bull Ring había sido un circuito esquivo para el equipo verde y este 2025 no iba a ser distinto; sin ritmo ni prestaciones, el AMR24 volvió a sus peores tardes en cuanto a sensaciones en pista. Solamente un milagro podía evitar la debacle de la escudería en Austria y para ello, Alonso es el piloto a quien acudir.

El asturiano sobrepasó todas las expectativas que tenía Aston Martin en el Red Bull Ring y consiguió una espléndida séptima posición que sabe casi a victoria para Alonso. El bicampeón se benefició de una estrategia solamente a su alcance que consistió en seguir rueda a rueda a Liam Lawson durante la mayor parte de las 70 vueltas del Gran Premio de Austria para poder coger el DRS del neozelandés, más rápido en cuanto a ritmo que el asturiano.

Una estrategia propia del ciclismo

Sin embargo, Alonso no se despegó en ningún momento de su rival y pudo mantener un ritmo que de otra forma no hubiese mantenido: "No quería pasar a Liam en ningún momento. Hoy hice una carrera como si fuese una contrarreloj en bicicleta, solo tenía que estar detrás a rueda, beneficiarme de las tres rectas con el DRS y luego las cuatro curvas que había en el medio tirar como si fuese una crono para volver a coger el DRS", explicaba Alonso tras la carrera.

El asturiano era más consciente que nadie de las limitaciones de su Aston Martin, que no tenía ritmo para terminar entre los diez primeros: "Era mi única opción. Si me quedaba enganchado era medio segundo más lento que Lawson", reconocía. "El equipo me preguntó cuando parábamos y dije, cuando pare Lawson, porque sin su DRS no tenía ritmo”, decía entre risas Alonso.

Finalmente, Alonso consiguió mantener la séptima posición con una defensa marca de la casa en las dos últimas vueltas ante su apadrinado Gabriel Bortoleto: "Fue gracias a Norris, porque yo pensaba que no me podía defender de Bortoleto. Sin esa bandera azul hubiese sido imposible", reconoció el asturiano. "Me alegro por Bortoleto, había hecho fines de semana increíbles. Se quita presión de encima, podrá disfrutar más de las carreras de ahora en adelante. El Sauber está dando pasos de gigante. Tenemos que quitarnos la idea de que Sauber es el del año pasado, esperamos que sean los primeros de muchos puntos de Bortoleto", decía el español sobre el brasileño.

A pesar del poco ritmo que tuvo Alonso, la séptima posición supo a gloria para el asturiano: "Era difícil, no tuvimos ritmo, no teníamos fuerzas para adelantarle. Un séptimo es impensable aquí en Austria, así que son seis puntos que saben muy bien". Próxima parada en Silverstone con novedades esperando a Aston Martin.