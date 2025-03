Alonso, esquivo ante las cámaras de la F1: "No voy a decir nada"

Fernando Alonso ha dejado una buena impresión en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Australia, que inaugura la temporada 2025 de Fórmula 1. El asturiano octavo en el primer libre fue octavo, a 0.484 del gran favorito, Lando Norris y en la tanda vespertina, sin una vuelta limpia con blandos, ha acabado 13º a ocho décimas del mejor tiempo de Charles Leclerc.

Nada realmente representativo, aunque por obligación, Fernando ha tenido que comparecer ante las cámaras de la F1. Sin datos, sin poder comentar ningún aspecto con su equipo, el de Aston Martin se ha plantado: "Podeis preguntar, no voy a decir nada".

Un aviso: "Quedan 23 viernes de gran premio más". Y en ninguno piensa dar respuestas aclaratorias juntos después de bajarse del coche. Es un momento en el que el piloto no tiene aún toda la información sobre el coche ni sus resultados en los entrenamientos. Y Alonso considera que no es oportuno tener que hablar.

¿Qué has aprendido de estas dos primeras sesiones en Australia? le han cuestionado. "Nada. Y si he aprendido algo, no te lo voy a decir, así que... Venimos aquí porque es obligatorio, pero realmente no hay nada de lo que hablar", ha soltado Fernando.

"Acabamos de saltar del coche, como siempre. Serán 24 viernes como ahora en los que puedes preguntar lo que quieras y no contestaré nada", ha anadido ante las cámaras de la televisión oficial.

"¿Has tenido algún problema con el coche?", le han insistido. "No. Hemos dado vueltas, el coche va, el motor está vivo, los frenos están bien, la caja de cambios sube y baja marchas, así que todo bien", replicó Alonso.

"Tengo que revisarlo todo ahora con mi equipo y discutir en privado lo que hemos hecho durante el día", ha zanjado el piloto asturiano. Y es que a sus 43 años y en su 22ª temporada en la Fórmula 1, a Fernando no hay quien le convenza de que ciertas obligaciones son buenas para la 'salud' de su deporte.