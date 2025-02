Alonso, esperanzado: "Newey siempre tendrá más impacto que ningún piloto"

El O2 Arena de Londres acoge este martes una histórica presentación en la que por primera vez, todos los coches de la Fórmula 1 se presentarán en un mismo escenario. El evento ha despertado la máxima expectación y supone el pistoletazo de salida para una temporada de transición, con muchos cambios en los volantes que prometen poner pimienta a la temporada.

Entre los que se mantienen en el mismo puesto que el año pasado se encuentra Fernando Alonso, quien se mostró "cauto" respecto a las opciones de Aston Martin en este 2025. "El año pasado sufrimos, sobre todo a final de la temporada, y solo han pasado tres meses desde Abu Dhabi. Hemos hecho todo lo que se ha podido, hemos cambiado el 95% de la aerodinámica del coche. Ojalá eso dé los resultados que queremos, pero todos hacen un buen trabajo en invierno y estará muy apretado", indicó en declaraciones antes de la gala. Para el asturiano, "ya el año pasado había muchos equipos en medio segundo y no espero nada diferente, tendremos que acertar en todas las decisiones”.

"Los pilotos van y vienen, los 20 que estamos aquí intentamos conducir bien y hemos conseguido cosas hasta llegar a la F1", indicó, y fue un paso más allá, haciendo referencia a uno de los fichajes estrellas de la temporada, el de Lewis Hamilton por Ferrari. "No sé lo que va a aportar o añadir Hamilton a Ferrari, seguramente será menos de lo que puede aportar un diseñador”, afirmó.

Para el de Aston Martin, "Hamilton tiene que ver cómo se conduce ese coche, Leclerc tiene más experiencia. Lewis también sufrió un poco con Russell el año pasado así que también tiene que ganar confianza, pero sabemos la calidad que tiene y como tenga un coche bueno será un candidato seguro”.

Paciencia y tiempo

Respecto al trabajo que realizará Newey, aseguró que el ingeniero británico "es un alma libre" y que "el día que llegue, si nos puede echar una mano en el 2025, bien. Si quiere trabajar solo en 2026, bien también".

Para el asturiano, tocará esperar para sacar conclusiones. "Siento que los test en Bahréin y las primeras carreras tendrán menos relevancia de lo normal. En los dos últimos años, al menos, he visto que durante la temporada es cuando se hace el gran camino", aseguró, recordando lo sucedido el curso pasado, en el que no consiguieron superar los problemas que fueron apareciendo durante el curso. "Perdimos algunos meses en evoluciones que pensábamos que irían bien. Luego no funcionaron y volvimos a paquetes aerodinámicos de carreras anteriores, incluso de principios de año. Y eso nos arruinó un poco a lo largo de la temporada, y sigue haciéndolo", aseguró..