Alonso, esperanzado: "Newey cree que su diseño será el mejor”

“Newey cree que su diseño será el mejor y eso me hace sentir muy seguro”, asegura Fernando Alonso. Es una de las frases destacadas del asturiano en la entrevista que este jueves publicará Maaden, socio principal de Aston Martin y que medios como AS o Mundo Deportivo adelantan en formato más breve.

En ella, Alonso se muestra confiado en el proyecto de Aston Martin para 2026 que lidera el ingeniero más cotizado de la Fórmula 1, Adrian Newey, que llegó en marzo a Silverstone para volcarse en el monoplaza de la próxima temporada, cuando entrará en vigor el nuevo reglamento.

“Me motivan los retos personales, intentar volver a ganar en la Fórmula 1, el proyecto de Aston Martin. Todos queremos demostrar algo, que podemos ganar otra vez”, afirma Alonso, convencido y con un gran compromiso: "Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros por estar en una organización increíble, es el sitio en el que quiero estar para esta última oportunidad en F1”, dice.

"Hay que confiar en el equipo y en la gente que tenemos en la fábrica. Creo que las últimas contrataciones que hemos hecho y la gente nueva que ha llegado nos han permitido resetear nuestras expectativas y nuestra motivación. Si no ves ningún cambio cuando la situación no es buena, entonces se convierte en un problema. Entonces pierdes la confianza. No ves la luz al final del túnel. Pero creo que en Aston Martin lo que he encontrado es un equipo y un liderazgo que nunca estarán contentos hasta que ganemos", advierte.

Fernando reconoce que comparte con Newey la ambición por ganar: "Cuando estamos motivados, nos obsesionamos", señala. Y se deshace en elogios hacia el genial diseñador británico; "Creo que es más un artista que un ingeniero", apunta.

"Sin duda, es el mejor diseñador de la historia de este deporte y probablemente nadie alcanzará nunca sus números. Su forma de trabajar explica algunos de los resultados que ha obtenido. Tiene una forma increíble de ver el coche como una pieza única que funciona en conjunto, no como dispositivos individuales que proporcionan rendimiento", explica.

"Es capaz de anticipar el coche completo como si fuera una sola pieza. Parece tenerlo todo bajo control en todo momento. Tiene una confianza en sí mismo que probablemente nunca había visto antes. No le preocupan los demás equipos, ni otras filosofías, ni otros diseños. Cree que el suyo será el mejor", asegura Alonso.

El asturiano deja entrever una vez más su particular espíritu de lucha: "Entiendo cuáles son las limitaciones del paquete y la velocidad que tenemos, pero voy a la carrera lleno de optimismo, confianza y determinación para conseguir el mejor resultado ese domingo. A veces es séptimo, a veces es noveno, a veces es en el podio. Si el podio está en nuestras manos, no voy a terminar octavo. Estoy seguro de ello. La grandeza es la mejor versión de ti mismo en ese momento y no dejar nunca de buscar algo mejor. Eso es la grandeza para mí", afirma.