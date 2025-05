Alonso, tras su enésimo milagro: "Es una sorpresa agradable"

Fernando Alonso podrá no tener el coche más rápido, ni siquiera dispone de un monoplaza para poder competir entre los diez primeros de la parrilla, aunque el asturiano sigue desbordando habilidad al volante sea cual sea su posición. Este viernes, en un nuevo milagro a bordo de su triste AMR25, el bicampeón consiguió meter a su coche entre los diez primeros en la clasificación al sprint del GP de Miami para dar esperanzas a Aston Martin de cara al fin de semana que se avecina.

El asturiano se mostró sorprendido por el resultado conseguido en la clasificación, aunque no dudó en recordar que no será la dinámica habitual de su Aston Martin; el coche verde pelea por no ser último de la parrilla y resultados como el de este viernes son un espejismo hasta que no lleguen novedades que eleven el ritmo del monoplaza.

A pesar del crudo realismo que es el presente de Aston Martin, Alonso no pudo ocultar su satisfacción tras la décima posición conseguida en la clasificación al sprint: "Es un poco una sorpresa llegar a la SQ3 y estar entre los diez primeros así es agradable, es bueno", expresó el asturiano. Si bien su compañero de equipo Stroll no pudo pasar de SQ1, Alonso pudo aprovechar un rebufo de Max Verstappen para obrar el milagro y colarse en una posición que para nada corresponde con la realidad del Aston Martin.

Un coche que todavía sufre

El pésimo rendimiento del monoplaza es algo que precisamente Alonso no se esfuerza en ocultar: "No se sentía tan bien en el coche, todavía estamos sufriendo con el equilibrio un poco y entendiendo el coche, así que no siempre es consistente lo que obtienes del coche". A pesar de todo, el resultado obtenido este viernes deja al asturiano con buen sabor de boca: "Pero en general, obviamente ha sido un muy buen día, ha sido la primera Q3 de la temporada para nosotros, así que espero que mantengamos el impulso para mañana", ha valorado.

De cara a la carrera al sprint de este sábado, Alonso no se mostró demasiado optimista con poder sumar los primeros puntos de la temporada: "Es difícil de predecir, aunque sólo los ocho primeros coches puntuarán y creo que el octavo está como siete décimas por delante de nosotros en este momento, así que creo que son un poco rápidos, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible", finalizó Alonso.