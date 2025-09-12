Alonso elige su mejor carrera en F1: "Nadie la recordará"

Las 22 temporadas de Fernando Alonso en Fórmula 1 han dado para mucho. El piloto asturiano, que a sus 44 años es el más veterano de la actual parrilla, repasa todo lo vivido desde que se estrenó en el 'gran circo' con Minardi en 2001 en una entrevista que ha difundido Maaden, socio de Aston Martin.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha elegido cuál ha sido su mejor carrera en la categoría hasta la fecha . Y al contrario de lo que muchos de sus seguidores piensan, no se decanta por Valencia 2012, donde firmó una épica victoria con Ferrari, sino que pone en valor su actuación en el GP de Malasia 2010, también de rojo.

"Es difícil decidir. Una de las mejores quizá sea la de Valencia, pero es más por lo mediático, es la más recordada. Pero hay otras muchas en las que la gente no supo lo que había detrás", subtaya Alonso, explica que a mitad de aquella carrera se percató de que no podía bajar marchas y tuvo que improvisar para conseguir bajarlas pisando el acelerador.

"Creo que fue Malasia 2010. Tenía un problema con el cambio de marchas, las marchas iban para arriba, pero no para abajo. Intenté bajar de marcha en la primera curva y de séptima fui sólo a quinta en lugar de a segunda, hice la primera curva en quinta y perdí tiempo, y me di cuenta en la siguiente curva que teníamos un problema", recuerda.

"Fruto de la desesperación, pisé el acelerador bajando marchas y si no, hubiera retirado el coche en esa vuelta. Pisé el acelerador y bajó la marcha, así que en la siguiente frenada, pisé el acelerador cuatro veces y bajé cuatro marchas y le pregunté al equipo si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Si rompería la caja de cambios en una vuelta y ellos me dijeron que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, la caja de cambios estaba a salvo", añade.

En el garaje de Ferrari no daban crédito: "Hice 30 vueltas así, mientras presionaba el pedal del freno, tenía que pisar el acelerador un par de veces para bajar a la marcha que quería, así se sincronizaban el acelerador y el cambio de marchas. Los ingenieros me dijeron que no sabían cómo había tenido esa solución tan rápido. Les contesté que odio perder, odio retirar el coche. Lo intenté todo antes de parar".

Al final acabó rompiendo motor a falta de dos vueltas para el final, pero eso no empañó su actuación: "Completamente anónimo, nadie recordará esa carrera, pero el nivel de energía que tuve que poner, el nivel de concentración... creo que fue una carrera para recordar", sentencia.