Alonso y el duelo en McLaren: "Si tengo el mejor coche, no pierdo el Mundial"

Seis escuderías lucen nuevo ‘look’ en Austin. Carlos Sainz y Williams recuperan un icónico diseño de 2022, mientras que Fernando Alonso pilotará un coche lleno de fórmulas matemáticas en homenaje a la ciencia. Aunque si nos atenemos a las frías estadísticas, quizá el Circuito de las Américas (COTA) no sea el más propicio para las características del AMR25 y habrá que confiar en los ‘pequeños milagros’ a los que acostumbra el asturiano.

“En 2023, el coche fue muy bien aquí y nos costó, ahora tenemos que hacer algo diferente para puntuar. Venimos de Singapur, de un ritmo rápido, y toca un fin de semana al sprint que es una ventaja para nosotros. Estoy listo para capitalizar una oportunidad", ha advertido Fernando a su llegada al trazado texano.

"Es difícil medir el rendimiento siempre, porque tenemos muchos altibajos, dependemos mucho del circuito, de las características, la configuración, si rinde mejor o peor el coche y tú rindes mejor o peor según el coche, pero no creo que sea una temporada que para recordar a nivel personal", reconoce Alonso, que suma 36 puntos en 18 grandes premios en 2025.

También se ha referido a la sanción de 5 segundos por límiter de pista impuesta a Hamilton, que le valió a Fernando el séptimo puesto en Singapur, después de que los comisarios atendieran a su airadas protestas por radio: "Estaba contento con la penalización, gané la posición. Pero me valía con un segundo, no necesitaba los otros cuatro", ha ironizado.

McLaren, con todo a favor

Como quien mira los ‘toros desde la barrera’, el bicampeón español está atento al pulso por el título que enfrenta a los hombres de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, separados por 22 puntos a falta de seis grandes premios y bajo la persistente amenaza de Max Verstappen, a 63.

“¿Favorito? Bueno, los dos McLaren tienen algo de ventaja, al menos en puntos, así que diría el campeón estará entre ambos pilotos, pero Max es increíble y si hay alguien que puede superar ese déficit sería él”, considera.

Por experiencia, Alonso apunta que "el enfoque del piloto cambia un poco al final de temporada, enfocas cada fin de semana preocupándote de cada detalle, pero al final no hay margen para los errores y hay más presión. Lo mismo si lideras el campeonato, aunque tengas margen, no quieres perderla y el ambiente es distinto”. Y un aviso: “Si yo lidero el campeonato con el mejor coche no lo voy a perder”.