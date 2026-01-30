Alonso se dispara en las apuestas entre los favoritos al Mundial

Hay motivos para creer, y no son pocos, en Aston Martin. Lo que se ha llevado en secretismo estos meses con la preparación a contrarreloj del AMR26, finalmente vio la luz este jueves con la salida a pista del monoplaza verde -aunque tintado de negro- de la escudería británica. Era el momento de comprobar qué había hecho Newey todos estos meses y la espera mereció la pena.

Porque es insultantemente pronto como para saber si el AMR26 correrá. Depende de muchos factores además de la aerodinámica, especialmente en un motor Honda que genera dudas y que es el que menos vueltas ha rodado esta pretemporada en el Circuit. A pesar de ello, ni el mayor detractor del equipo verde pudo evitar reconocer que el monoplaza que Aston Martin presenta para 2026 es, en una palabra, radical.

Imágenes del nuevo Aston Martin / ASTON MARTIN

Desde los pontones, la suspensión delantera, el alerón delantero y las revolucionarias salidas de aire; nada en el AMR26 está puesto al azar y es, con diferencia, el coche más diferente de toda la parrilla. Solamente el tiempo dirá si el genio de la aerodinámica ha acertado de lleno con su diseño, pero se agradece ver una apuesta tan distinta al resto en una temporada tan especial con el cambio de reglamento. El todo o nada más arriesgado de los últimos tiempos.

Expectación por las nubes

Las vueltas que completaron en el Circuit tanto Lance Stroll como Fernando Alonso no sirvieron en ningún caso para ubicar a Aston Martin entre sus competidores. Mercedes va muy fuerte, de momento parece que bastante superior al resto, pero McLaren y Ferrari tampoco se quedan atrás y prometen evolucionar su concepto antes del inicio de la competición en Australia. El tiempo corre en su contra.

Lo que está claro es que el AMR26 ha llamado la atención. Ya sea para bien o para mal. Y eso lo han notado las casas de apuestas: Polymarket, un reconocido medidor de tendencias y apuestas deportivas otorga a Fernando Alonso un 11% de posibilidades de ser campeón del mundo en 2026. Es actualmente el tercero con mayor porcentaje de serlo por detrás de George Russell, con Mercedes, y el incansable Max Verstappen, con Red Bull.

Sea como fuere, la expectación por el nuevo Aston Martin es elevadísima. Las tendencias empiezan a soplar a favor de Fernando Alonso y del equipo verde, aunque sus opciones reales de victoria no se conocerán hasta más adentrada la pretemporada con la disputa de los tests de Bahréin. Aun así, no son pocos los que creen en el asturiano para ganar su tercera corona veinte años después de conseguir la segunda en lo que podría ser la última temporada de Fernando en la Fórmula 1. Solo el tiempo dirá si las casas de apuestas tienen razón.