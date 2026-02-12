Alonso y el día de la marmota con Aston Martin: "Es evidente que necesitamos mejorar"

En los libros del 'alonsismo' se estudiará este jueves 12 de febrero como uno de los días más negros de su historia. Esta particular religión que sigue a Fernando Alonso como su principal referente ha vivido un golpe casi definitivo cuando más esperanzas había a sabiendas de que este 2026 es, seguramente, la última bala del asturiano en la Fórmula 1. Hay decepción, mucha, y Fernando no está dispuesto a esconderla.

No hay más que ver las caras en el box de Aston Martin, el rostro apesadumbrado de Lawrence Stroll o los gestos de Fernando Alonso al bajarse del AMR26. "Ha tirado los guantes, no están donde querían ni de lejos", explicaba Antonio Lobato durante la jornada de entrenamientos en Bahréin. Más leña echó al fuego Lance Stroll, que directamente confesó lo que es un secreto a voces: "¿Queremos luchar por victorias? Sí. ¿Estamos luchando por victorias hoy? No lo parece". Y una frase lapidaria: "Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros".

El Aston Martin de Alonso, en pista / LAP

Es evidente que el Aston Martin tiene problemas. Muchos. Y parecen de difícil solución. No solo afectan al apartado de la unidad de potencia, sino que también se extienden por el chasis, aerodinámica, refrigeración del monoplaza... una lista interminable. La 'maravilla' de Newey está demasiado lejos de donde pretendía y el tiempo corre en contra de la escudería verde. La situación es un auténtico cuadro.

Aston Martin hace saltar las alarmas

Queda tiempo por delante, pero lo de Aston Martin estas dos primeras jornadas de test en Bahréin ha hecho saltar todas las alarmas. "Está claro que aún tenemos mucho trabajo por hacer y necesitamos mejorar nuestro ritmo", admitió Fernando Alonso tras las pruebas de este jueves. "El equipo analizará todo en los próximos días para asegurarnos de que estemos bien preparados para los test de la próxima semana y para la primera carrera de la temporada en Melbourne", apuntó.

Noticias relacionadas

El AMR26 de Aston Martin, con Alonso al volante en Bahrein / @F1

A pesar de ello, el asturiano no pierde la esperanza: "Fue un placer volver al AMR26 y conseguir un buen kilometraje hoy. Trabajamos en nuestro programa y pasamos a tandas más largas, explorando diferentes configuraciones. Las pruebas siempre se basan en el aprendizaje, y hoy no fue la excepción», ha comentado el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en primer lugar". En las manos de Adrian Newey, de Honda y del resto de ingenieros está poner solución a una situación que se descontrola por momentos.