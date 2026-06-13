Alonso se desquita tras terminar último en Barcelona: "Tenemos el peor motor, problemas con la aerodinámica..."

Fernando Alonso vivió el que seguramente ha sido uno de los episodios más injustos de su carrera deportiva este sábado en Barcelona. Delante de una afición entregada a su ídolo, el asturiano acusó los infinitos problemas de Aston Martin y clasificó último en la parrilla de salida en un ejercicio total de absoluta impotencia.

Es una agonía constante la que tiene que vivir el asturiano estos meses, pues está resignado a esperar hasta que llegue el verano y poder intentar resucitar el coche. Sin embargo, la situación no dista de ser desesperante para Fernando, que se mostró ciertamente frustrado pese a entender de primera mano los problemas de su equipo.

Realista ante su situación

Alonso lleva ahora el realismo por bandera y se sinceró tras la sesión de clasificación: "Prefiero hacer una salida mala y quedarnos en la posición que estamos. Porque cuando salimos bien y nos ponemos el once o doce, las seis primeras vueltas te pasan seis o siete coches y eso no es divertido", admitió.

"Cada semana lo repetimos, es agotador. Estamos últimos, lo sabemos, no tenemos ningún problema con ello", admitió frustrado. "Estamos esperando a la segunda mitad del año cuando llegue el coche nuevo y ojalá podamos mejorar algo. Hasta que no llegue el coche nuevo, intentar pasar los fines de semana lo más divertidos posible, con los menos problemas posible, intentar dañar lo menor que se pueda el coche para no pasar el corte de gasto...", apuntó.

Fernando Alonso, en Montmeló / Valentí Enrich

A pesar de la esperpéntica situación en Aston Martin, Fernando agradeció el cariño de una grada que lo sigue coreando como a su ídolo como si fuese el primer día: "El vínculo con la grada es fantástico. Intentamos cada día disfrutar fuera de la pista visto que en pista lo vamos a pasar mal", expresó.

El AMR26, una moneda al aire

Preguntado por si una bandera amarilla perjudició su sesión de clasificación, Fernando apuntó: "Venía bien, pero la última vuelta suele ser lo mejor. Lo peor ha sido el cambio; en algunas curvas tiraba el freno de mano y en algunas curvas tenía la mitad del acelerador abierto mientras frenaba y te vas recto en las curvas. Cada vuelta es una moneda al aire, la crono ha sido complicada en ese sentido".

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Fernando no quiere lanzar mensajes optimistas sin saber qué llegará tras el verano: "No lo sabemos si el cambio va a estar en las mejoras que lleguen tras el verano", apuntó. Y cerró su intervención con una frase demoledora: "Salen a la luz los mismos defectos de siempre. Entiendo que queráis martirizar al equipo, pero la situación es la que es y enhorabuena por ello. Tenemos el peor motor, muy mala distribución de la energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. Así que estamos trabajando para ver si en la segunda mitad de la temporada podemos dar alguna alegría", finalizó.