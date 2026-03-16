Alonso y un desierto de 33 días sin Fórmula 1

Una odisea por el desierto. Un Via Crucis de 33 eternas estaciones. Decir que la Fórmula 1 se ha encontrado, de golpe y porrazo, con una inesperada e improvisada pausa de más de un mes en su milimetrado calendario de 24 grandes premios no es del todo acertado, pues se veía venir.

La intensidad y peligrosidad del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha podido con los Grandes Premios de Bahréin (12 de abril) y Arabia (19 de abril), dejando un complejo boquete en el calendario de 33 largos días que esconde muchas conclusiones. Fernando Alonso y Aston Martin son los más beneficiados de todo el paddock.

¿Reubicados?

Entre el 29 de marzo en Suzuka, cuando el último coche cruce la línea de meta, y el primer entrenamiento en Miami el día 1 de mayo transcurrirán casi 800 horas sin Fórmula 1, al menos de forma oficial. No será porque Bahréin y Arabia, que son casi carreras estatales, no hayan luchado hasta el último segundo por mantenerse en el Mundial 2026.

Han presionado al límite, pero la seguridad se ha impuesto. A pesar de ser citas estratégicas, Fórmula One Management (FOM) y la Federación Internacional (FIA) anunciaron el sábado a última hora la decisión de “no disputar estas carreras en el mes de abril”. No las han cancelado, lo cual resulta llamativo, pues buscarán reubicarlas en el calendario. Parece misión imposible y todo apunta que la temporada tendrá por tanto 22 citas en vez de 24.

Con tanto dinero en juego, entre los cánones de ambas pruebas, patrocinadores y demás, se entiende que el reino de Bahréin recibirá una generosa indemnización por parte de Liberty Media. Y más de lo mismo con los saudíes. Entonces, ¿a quién beneficia este parón de más de un mes? A nadie le gusta que no haya Fórmula 1 durante tanto tiempo, pero Aston Martin seguro que lo agradece.

Tiempo extra

Cuando las cosas te van tan rematadamente mal, lo que más necesitas es tiempo para entender, ajustar y arreglarlo todo. Lo único que celebra el equipo de Silverstone es que mantiene, al menos públicamente y de puertas hacia fuera, el temple y cordialidad en su relación con Honda.

Por lo demás, todo mal y otra carrera en la que ninguno de sus coches pudo llegar a la meta. Siguen en otra categoría, lejos del resto de la parrilla, y hasta Alonso tiene que despegar las manos del volante en plena recta por culpa del dolor que sufre por las dichosas vibraciones del motor Honda. En China, otro fin de semana a cero, dejando una imagen terrorífica. Para Japón, la próxima prueba, Honda promete avances y soluciones. Independientemente de lo que pase en Suzuka, no se espera ningún milagro.

Así que Aston Martin y Honda tendrán un tiempo valioso sin carreras para ahorrarse ridículos en pista e ir descubriendo en sus fábricas de Silverstone y Sakura cómo ponerse al día con su deficiente AMR26.

A Carlos Sainz, el otro español de la parrilla, también le beneficia el parón. El madrileño rescató dos puntos en China con maestría pese a todas las taras que tiene su Williams, como el sobrepeso. El mes sin coches también ayudará al equipo de Grove, que cada vez va posponiendo más sus planes de triunfar en Fórmula 1 tras un difícil invierno. “Tenemos un plan muy agresivo para los próximos seis meses, pero no es cosa de una semana”, adelanta el jefe del equipo James Vowles. Faena tienen por delante.

El Circuit de Barcelona se asoma

No se descarta que los equipos completen test privados para aprender más sobre una generación de monoplazas que sigue en ‘pañales’. La opción sobrevuela el paddock. El Circuit de Barcelona-Catalunya es uno de los escenarios que acapara miradas, pues los equipos adoran el trazado y allí se estrenó este año la nueva era reglamentaria de la F1.

Logísticamente, les resulta cómodo para desplazarse, como sucedió en enero. Las papeletas para organizar test colectivos oficiales por parte de la F1 son mínimas y parece una posibilidad remota. No obstante, que las escuderías monten test privados es otra historia.

A esta hora, ningún equipo se ha puesto en contacto con Montmeló, pero no se descarta que descuelguen el teléfono. Salvo las European Le Mans Series (fin de semana del 12 de abril), el trazado tiene disponibilidad y está preparado para acoger a las escuderías que deseen rodar. Porque necesitarlo, con este reglamento, lo necesitan todas, hasta Mercedes.