Alonso: "Por desgracia tratamos de evitar nuestro país..."

El piloto español de Aston Martin afirmó en la previa del GP de Austria que su relación con Carlos Sainz goza de buena salud El asturiano dejó claro que él y su compatriota de Ferrari son "buenos amigos, dentro del circuito y también fuera" a pesar de los rumores sobre una mala relación

El piloto español Fernando Alonso afirmó este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que, al contrario de lo afirmado en algunos medios, su relación con su compatriota Carlos Sainz goza de buena salud, que "el nivel del periodismo en España es bajo" y que es un motivo por el que tratan de "evitar" estar en su país.

"Nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo y somos buenos amigos. Dentro del circuito y fuera también. Hay muchas estupideces y este año porque tengo un coche competitivo y estamos (él y Sainz) luchando muy juntos en la pista", señaló el dos veces campeón mundial y actual piloto de Aston Martin.

"En España estamos así. Tenemos que aceptarlo y lamentablemente tenemos que saber que el nivel del periodismo en España es bajo. No por vosotros (los presentes en la sala de prensa), sino en general. Así que es así. Por eso no estamos a menudo en España, por desgracia. Por desgracia tratamos de evitar nuestro país por muchas cosas". agregó.

Sainz reafirma a su compatriota

También presente en la rueda de prensa oficial, Carlos Sainz, piloto de Ferrari, dijo: "Estoy de acuerdo. Creo que se nota. No es que necesitemos estar juntos en una rueda de prensa para demostrarlo. También creo que si nos fijamos en cuando estamos en el 'drivers' parade' o en el 'paddock', se nota que la relación es como siempre ha sido entre Fernando y yo. Es cierto que este año estamos más... Hay más competencia, porque estamos luchando por posiciones similares, pero eso para mí siempre se mantiene en pista y siempre se mantendrá".

"Y sé separar la pista de la parte fuera de la pista. Creo que siempre se me ha dado bien. Fernando siempre ha sido bueno en eso. Obviamente los dos somos lo suficientemente maduros para saberlo, y vamos a intentar disfrutar del momento, porque es un buen momento para España, un buen momento para la Fórmula 1 en España", comentó el madrileño.

"Estropearlo con estupideces que puedan salir creo que no merece la pena. Pero sinceramente no merece la pena ni siquiera prestarle atención y comentarlo. Porque es darle importancia y atención a gente o alguien que simplemente no sabe o simplemente quiere hacer algo malo. Así que lo dejaré ahí", precisó.