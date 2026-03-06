Alonso desespera y Newey le elogia: "Es uno de los más grandes, esto es muy díficil para él"

Cumple 45 años en julio y va a estrenar paternidad en breve. Fernando Alonso no quería abandonar la Fórmula 1 sin volver a pelear por objetivos importantes. Soñaba con que el proyecto de Adrian Newey y Aston Martin le permitiera despedirse con buen sabor de boca. Pero visto lo visto en pretemporada y en este arranque de curso en Australia, parece complicado que el asturiano encuentre la motivación para seguir.

Si le escuchamos, se siente con energías, pero en el paddock todos saben lo mal que lo está pasando. Incluso el ‘gurú’ Newey, que tampoco quería jubilarse sin trabajar con Alonso, admite que la decepción es mayúscula para el bicampeón. “Fernando es uno de los más grandes, debería haber ganado más de dos títulos…Para él toda esta situación debe ser muy, muy difícil”, ha advertido el inglés ante la prensa internacional, después de cargar las ‘tintas’ contra Honda, confirmando la ‘estafa’ al firmar como socios de Aston Martin con solo un 30% del personal que hizo campeón a Verstappen y Red Bull.

El panorama en el equipo es desalentador y para Alonso segurament, peor que el que tocó vivir en McLaren 2015 con los japoneses y su recordado “GP2 Engine”. La evolución desde los test de Barcelona hasta hoy ha sido nula. La unidad de potencia de Honda tiene una gran limitación derivada de las fuertes vibraciones y sin rodaje, no hay solución.

"Ha sido un primer día difícil: el problema de Honda en los Libres 1 no nos permitió rodar y también los problemas de Honda en los Libres 2 nos limitaron un poco el programa. No hemos dado tantas vueltas como queríamos. Seguimos en un punto casi cero de salida e intentaremos mañana en los Libres 3 dar más vueltas y seguir aprendiendo", ha comentado Fernando tras la segunda sesión en Melbourne, después de ver la primera en el box.

"Sólo estoy al volante. Pero es decepcionante cuando solo suministras a un equipo y no tienes repuestos ni existencias. Así es la situación”, ha advertido Fernando, señalando a Honda: “Hasta que no consigamos dar vueltas de forma consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche al no poder rodar también tiene una limitación grande. A ver si poco a poco lo ponemos a punto", ha insistido.