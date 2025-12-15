Alonso desata la ilusión: "Aston Martin triunfará, es una garantía"

Seguir siendo optimista con Aston Martin requiere de un importante ejercicio de fe. A pesar de la importante inversión realizada por Lawrence Stroll estos últimos tiempos para hacer su equipo la referencia en la Fórmula 1, lo cierto es que la realidad en pista ha distado demasiado de las expectativas que tenía la escudería en su creación. La realidad es más bien oscura, eso es indudable, pero el futuro abre la puerta a la esperanza como el equipo verde se encarga de repetir de manera incansable una y otra vez.

Es a lo que se ha agarrado Aston Martin cuando los resultados no llegaban, a ese cambio de reglamentación en 2026 que pondría el contador casi a cero para todos. Resignados con unos resultados que nunca fueron los esperados, en la escudería volcaron todos sus esfuerzos en poder estar listos para ser competitivos cuando las luces se apagaran en Albert Park el próximo 8 de marzo. Es por eso que Lawrence Stroll ha reunido a un selecto grupo de estrellas, entre ellas algunas como Adrian Newey, Enrico Cardille o Andy Cowell, destinadas a llevar a la grandeza a Aston Martin.

Fernando Alonso, en el box / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

En la Fórmula 1, la inversión realizada en un equipo no garantiza el éxito... pero si puede acercarlo. La pregunta es cuándo. Es eso lo que se cuestiona en estos momentos Fernando Alonso, como ha quedado claro en una entrevista realizada en el medio GPblog, donde comparte sus pensamientos respecto al futuro de la escudería en los próximos meses. El asturiano está convencido de que Aston Martin tiene las mejores cartas para triunfar, pero no tiene claro cuándo podrá ser eso posible.

"La fábrica está terminada. El túnel de viento es nuevo y está terminado, y lo estamos usando. Contamos con Adrian Newey, Andy Cowell y Enrico Cardille. En resumen, tenemos gente excelente y un gran talento en la fábrica", explica el bicampeón. "Solo necesitamos poner todo en su sitio", matiza Alonso. "Las instalaciones son nuevas. La gente lleva solo unos meses en el sistema. ¿Serán suficientes estos pocos meses o necesitamos una temporada completa para que todo funcione correctamente?", se pregunta Fernando.

Fernando Alonso, en una rueda de prensa / EFE

Y esta su respuesta: "Esa es la cuestión, no lo sé. Aston Martin triunfará, creo que para mí es una garantía. La gran pregunta es cuándo, y eso es lo que todos intentamos conseguir lo antes posible", concluye Alonso despertando la ilusión de todos sus seguidores. El momento es ahora para el equipo verde de dar un paso adelante y poder brindar al asturiano de un coche competitivo para poder optar a la tercera corona veinte años después de la segunda.