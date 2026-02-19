Alonso cumple la misión: 40 vueltas sin incidencias

Lando Norris ha liderado la tanda matinal de este quinto día de pretemporada en Bahrein, por delante de Max Verstappen. La F1 ha cambiado drásticamente sus reglas en 2026, pero, curiosamente, los dos pilotos que el año pasado marcaron el intenso final de temporada han sido los más rápidos, separados por poco más de una décima.

El actual campeón ha marcado un tiempo de 1.33.453 a bordo de su nuevo McLaren MCL40, mientras que el tetracampeón neerlandés, que ahora luce el 3 en el chasis de su Red Bull RB22, se ha situado a 0.131 del coche papaya. Bastante más lejos, a más de medio segundo, ha cerrado la mañana George Russell, aunque el de Mercedes ha sido el piloto que más se ha exprimido al volante (77 vueltas) y se ha permitido marcar diferencias encadenando una espectacular tarda rápida con el neumático C3, confirmado que están a otro nivel.

Fernando Alonso ha concluído noveno, lejos en tiempos, a más de 4 segundos. pero satisfecho al poder completar 40 vueltas sin incidencias, rompiendo la tendencia negativa de la pretemporada. Ayer el asturiano se mostraba optimista a pesar de las malas perspectivas en Aston Martin - "hay una solución en camino"-, avisó. Esta manaña han aparecido unas cajas con piezas de Honda frente al box de Aston Martin y en el equipo trabajan sin descanso para solucionar sus múltiples problemas y reducir diferencias al máximo de cara a la carrera inaugural en Australia (6-8 marzo).

Ferrari ha dado una de cal y otra de arena. Lewis Hamilton ha salido a pista con una asombrosa novedad en el alerón trasero del SF-26, pero luego un problema de chasis le ha dejado toda la mañana en el box, con solo cinco vueltas.

Esta tarde, Fernando volverá a subirse al AMR26 y según fuentes del paddock, con menos carga de gasolina para mejorar sus tiempos. Aunque eso, ahora mismo, es lo de menos. Como el español, también Max Verstappen, Lewis Hamilton, Alex Albon, Liam Lawson y Franco Colapinto repetirán en el turno vespertino, que dará inicio a las 13:00 horas, mientras que Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Cheo Pérez sustituirán a sus compañeros de equipo.

Los tiempos a las 12:00 h.

1º L. Norris (McLaren) 1'33"453 (72 V)

2º M. Verstappen (Red Bull) a 0"131 (56)

3º G. Russell (Mercedes) a 0"658 (77)

4º A. Albon (Williams) a 1"677 (71)

5º G. Bortoleto (Audi) a 1"810 (29)

6º O. Bearman (Haas) a 1"826 (69)

7º F. Colapinto (Alpine) a 2"053 (54)

8º L. Lawson (Racing Bulls) a 3"506 (27)

9º F. Alonso (Aston Martin) a 4"019 (40)

10º L. Hamilton (Ferrari) a 6"217 (5)

11º V. Bottas (Cadillac) a 6"740 (58)