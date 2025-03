Alonso, convencido: "En semanas o meses veremos la magia de Newey"

A estas alturas, con la temporada 2025 a punto de arrancar, una de las grandes incógnitas en Aston Martin es saber si Adrian Newey, que se incorporó hace solo dos semanas al equipo, trabajará centrado únicamente en el monoplaza de la próxima temporada, ya con motor Honda y las nuevas regulaciones de la F1, o intentará aportar soluciones al desarrollo del AMR25 a medida que avance el curso.

Andy Cowell, el nuevo jefe de la escudería británica, apuntó días atrás que desde su llegada a Silverstone Newey no había intervenido en nada relacionado con el AMR25, pero Fernando Alonso no lo descarta y este viernes en el paddock de Albert Park, en Melbourne, se ha mostrado muy ilusionado con su colaboración.

“Aún no he hablado con él, pero por lo que he oído por parte de Andy y algunos ingenieros es que Adrian ha estado en la fábrica y ha tenido conversaciones iniciales, conociendo a la gente. Aún es pronto, pero está muy entusiasmado de cara a lo que está por venir y especialmente con el cambio de normativa para 2026", ha revelado Fernando.

Y en este punto, el asturiano ha dejado una frase para la esperanza: "Esperemos que en las próximas semanas o meses veamos algo de su magia”, ha dicho.

También ha insinuado que su primera cumbre de trabajo con Newey es inminente: "Hablaremos, pronto, quizá este fin de semana o el lunes después de la primera carrera. Probablemente Adrian tenga curiosidad por ver qué opinamos del coche, el rendimiento, las debilidades y todo eso", ha comentado en referencia al AMR25.

Sin ser más preciso en cuanto a su cometido, Alonso ha dejado claro que, sea cual sea, seguro que tendrá un efecto en el seno de la escudería de Lawrence Stroll: "Todavía no sé si Adrian estará presente en las reuniones o en la fábrica, pero creo que su pasión y dedicación serán un impulso para todos y, al dar ejemplo, creo que todos subirán el nivel gracias a él", ha insistido.

"Espero que 2025 sea suficiente para aprovechar el tiempo y aprender de las lecciones y prepararnos para 2026, pero no hay garantías. Creo que en la Fórmula 1 tenemos muchos ejemplos de grandes equipos y grandes organizaciones que aún no han podido ganar. Ahora al equipo no le falta nada en comparación con los mejores equipos en cuanto a instalaciones, personal, talento y túnel de viento y demás, pero aún necesitamos tiempo para organizarlo todo", ha advertido Fernando.