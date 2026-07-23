Alonso, convencido: "Newey nos dará el mejor coche de la parrilla"

Aston Martin estrena este fin de semana en Hungria su gran paquete de mejoras aerodinámicas, un chasis totalmente renovado que debe devolverles a la senda correcta para pelear de nuevo por los puntos, a la espera del nuevo motor Honda, que llegará tras la pausa veraniega. Fernando Alonso cree estar cargado de razones para mantener su apuesta por el equipo de Silverstone y de ahí que este jueves, en rueda de prensa, haya soltado la ‘bomba’: “Tengo contrato, no me muevo”.

Un mensaje contundente que ha descolocado a más de uno. Más que hablar de renovación o de seguir en activo como piloto en 2027, que eso aún está por ver, Fernando ha querido dejar claro su compromiso con el equipo, con el que espera seguir vinculado en el futuro, ya sea como embajador o en otros roles.

Alonso ha aprovechado el momento para reivindicar de nuevo la figura de Adrian Newey, que tras los errores en su primer concepto para Aston Martin, el fallido AMR26, vive volcado en revertir el desastre. “Tengo cero dudas de que Newey nos dará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano y sobre el motor tampoco tengo dudas, es cuestión de tiempo que Honda solucione los problemas, pero sé que no se van a solucionar todos de golpe".

Y aunque este fin de semana todos los ojos miran al nuevo coche que luce en el garaje de Alonso, el asturiano no quiere que las expectativas les acaben pesando más de la cuenta: “No cambia nada el enfoque que hemos tenido hasta ahora, estamos aquí para ganar carreras y pelear por Mundiales. Por primera vez en doce carreras traemos algo. Durante este tiempo el resto de equipos avanzaban y nosotros íbamos cayendo, ahora tenemos que ponernos al día, soy optimista y estoy orgulloso del equipo, de todo lo que han trabajado desde los test de Bahréin”.

Siguiendo la consigna de su equipo, Alonso ha rehusado cifrar la mejora que esperan de AMR26-B: “Es difícil de decir, no sabría dar números o datos exactos, hemos tenido una distancia consistente con la zona media y la pole, no hay paquete en el mundo que te dé tanto para llegar a la pole. Ojalá Budapest sea un circuito amable con nosotros, pero todavía tenemos el déficit de motor que nos limita, tenemos que entender que vamos por una buena dirección”, ha subrayado el bicampeón español, que el próximo miércoles cumple 45 años.

"Me gustaría que este paquete fuera el primer paso y que, tras un par de carreras, entendiéramos mejor el coche. Estoy convencido de que habrá más mejoras el año que viene y también en las temporadas siguientes", ha añadido.

Si Newey dijo que tal vez faltó escuchar más a los pilotos, Alonso ha replicado que “eso fue más en el pasado que este año. A veces hemos tenido opiniones diferentes en debilidades del coche y en feeling, vuelves a la fábrica y ves datos que te marcan la dirección del coche en diferentes direcciones. Adrian es el tipo de persona que escucha ambas partes: los datos y a los pilotos, los datos no son siempre 100% la verdad, hay que combinar ambos y Adrian tiene la experiencia para construir y desarrollar un coche”.

“Hemos empezado con el pie izquierdo. Yo me siento motivado, fresco y rápido… pero tengo que disfrutar de lo que hago. Lo visto en Silverstone y Spa no fue divertido, es un problema de competitividad, es de sentir adrenalina y de disfrutar”, ha insistido Fernando, que ya en Bélgica el pasado domingo advirtió que su continuidad en la F1 dependerá sobre todo del rumbo que tome el campeonato.

Emotivo, Alonso se ha acordado de sus sufridos seguidores: “Este año hubo miles de fans en Barcelona, todos iban de verde, apoyándonos a 35 grados… vinieron sabiendo que seríamos últimos. La esperanza es imparable y el momento de celebrar con otros es siempre muy especial”, ha cerrado. Es el primero que sueña con repetir tiempos de gloria para poder compartirlos con ellos.