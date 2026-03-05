Alonso, contrarreloj: "Aston acabará ganando, pero igual yo ya no estoy"

Se cumplen 25 años del debut de Fernando Alonso en Australia y seguramente pocos esperaban que estuviera aún en el ‘gran circo’. El bicampeón, incombustible, sigue persiguiendo su sueño de volver a luchar por victorias y podios, pero la situación de Aston Martin en Melbourne es desalentadora.

Adrian Newey ha advertido que las vibraciones del motor Honda en el nuevo AMR26 impiden rodar con normalidad a los pilotos por las secuelas que pueden producir en los nervios de las manos. Fernando ha explicado en rueda de prensa cómo afronta este complicado inicio de temporada.

"Ha sido un comienzo difícil. Más difícil de lo que queríamos y de lo que esperábamos, pero no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que esperar y tener fe en Honda. Esperar que todos estos problemas se solucionen a corto plazo y, mientras tanto, tenemos que seguir experimentando con el coche y, con suerte, disfrutar de esta primera carrera, que siempre es muy bonita", ha señalado el piloto asturiano en declaraciones para F1 TV.

"Me siento bien. Hace 25 años debuté aquí, en el mismo lugar, y seguimos aquí, así que me siento privilegiado de formar parte de este deporte después de tantos años, de seguir sintiéndome competitivo y de seguir amando lo que hago. Estoy listo para volver a competir y creo que va a ser un Mundial interesante por el cambio de reglamento y los desafíos que nos esperan, aunque quizás más dificultades de las esperadas”, ha reconocido Alonso en la posterior rueda de prensa en Australia.

Sobre el problema de las vibraciones, Fernando ha comentado que “para nosotros es como si todo vibrara, pero no solo en el coche. Todo se encoge un poco, así que por eso tenemos algunos problemas de fiabilidad que nos acortan un poco los días. Las vibraciones del motor dañan un poco los componentes del coche y los pilotos, las sentimos en nuestro cuerpo, con esta frecuencia de vibraciones que se siente después de 20 o 25 minutos, creo que esa es la palabra, un poco entumecido en las manos, los pies o lo que sea… Así que sí, ha sido un reto, pero cada día en Sakura intentan encontrar soluciones y creo que desde Bahréin se han hecho un par de pruebas y algunas de las soluciones ya se han implementado en el coche. Tengo curiosidad por ver qué podemos mejorar y qué podemos sentir mañana".

"No es doloroso, no es difícil controlar el coche... o sea, la adrenalina es mucho mayor que cualquier dolor. Si estuviéramos luchando por la victoria, podríamos estar tres horas en el coche. Seamos claros, creo que eso supera cualquier cosa, cuando estás en el coche, no tienes ninguna limitación que te impida sentir el coche o lo que estás haciendo, pero definitivamente es algo inusual, no debería estar ahí y tampoco sabemos las consecuencias. Si sigues conduciendo así durante meses, hay que encontrar una solución... y, como dije, en Japón todos intentan solucionarlo a diario. Todos confían en que Honda pueda solucionar estos problemas".

"Minardi fue muy difícil y Renault, el primer año, fue difícil", recuerda Alonso, que no aclara su futuro, pero considera que hace lo que le gusta y seguirá mientras se sienta competitivo a nivel personal: "Estoy en la última parte de mi carrera y mi viaje en la Fórmula 1 ha superado cualquier expectativa, así que estoy contento. Los desafíos que tenemos por delante este años los aceptaré e intentaré ayudar también con mi experiencia para que Honda haga que este tiempo sea lo más corto posible".

"Cuando renové el contrato ya lo dije, estoy seguro que este equipo acabará ganando un campeonato, es cuestión de tiempo, pero igual no estoy. La única duda que tengo es si yo aún estaré al volante o en una posición diferente en el equipo", ha advertido.

En todo caso, cree que no hay lugar para el desánimo. La temporada es larga: hay 24 carreras por delante y mucho margen para reaccionar. "Hemos tenido un invierno muy corto y no hemos podido completar todo el programa que queríamos. Hay muchas direcciones de configuración y pruebas que queremos hacer en esta primera carrera para comprender el coche y las nuevas regulaciones. Tenemos una larga lista de cosas que hacer y eso ya es motivación suficiente para estas dos primeras carreras", ha sentenciado.