Alonso confirma que Aston Martin no tendrá mejoras "hasta la carrera 12 o 14"

Fernando Alonso ha estirado el neumático medio 41 vueltas en Miami, esperando que la lluvia llegase al final de la carrera, pero el desenlace en seco no le ha permitido ahorrarse la parada. Al final el piloto asturiano ha concluído 15º.

La nota positiva es que ha podido completar su segunda carrera consecutiva sin problemas, ni rastro de vibraciones y por delante de su compañero Lance Strroll y de los dos coches de Cadillac, con adelantamiento final a Checo Pérez, como ya sucedió el sábado en la sprint.

Tras la carrera, Alonso ha destacado precisamente la fiabilidad, pero insistiendo en la falta de rendimiento. “No hemos tenido problemas de fiabilidad y es la segunda carrera que acabamos sin ningún percance, lo cual es positivo, las vibraciones van mejor pero las prestaciones son similares a las de Japón. Había algo muy raro con la caja de cambios o el motor, todo el fin de semana. No sé si es la electrónica. Es lo que tenemos que arreglar para Canadá", ha resumido.

Le ha restado importancia a su estrategia con neumáticos: "Estábamos esperando a que lloviera, para evitar una parada, pero no cambiaba mucho porque aunque hubiera llovido, estamos a más de un pit-stop de distancia del coche de delante. Puedes jugar, tratar de aprender en cuanto a la gestión de estrategia o gestión de neumáticos. Tenemos tanta distancia con el siguiente por delante, que da un poco igual lo que hagamos", ha dicho Fernando, que tampoco ha destacado sus luchas con Checo Pérez, al estilo de los viejos tiempos. "Bueno, igual que con mi compañero Lance, esas luchas entre nosotros o con Checo sirven un poco para entretenernos".

Por último, ha revelado lo que ya se sospechaba respecto a las evoluciones de rendimiento de Aston Martin: "No tenemos previsto piezas nuevas en Canadá. Hasta la carrera 12 o 14 no las tendremos", ha apuntado el asturiano en tono de resignación.