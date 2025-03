Alonso, confiado: "Newey tiene un ojo en lo que hacemos"

Fernando Alonso, al igual que el resto de protagonistas del ‘gran circo’, ha llegado a China sin tiempo para digerir lo sucedido en el caótico fin de semana que inauguró el Mundial 2025 en Australia. El asturiano, que abandó tras 34 vueltas por una salida de pista, quiere pasar página cuanto antes y confía en poder terminar esta vez en la zona de puntos en un circuito que le encanta y en el que atesora dos victorias.

Para empezar, Alonso ha subrayado el resultado de su compañero Stroll en Albert Park, lo que permite albergar ciertas esperanzas en Aston Martin: “En Australia teníamos mas ritmo que los coches de delante, pero era muy complicado adelantar por la estrecha línea seca habilitada para correr. La degradación era alta, pero cuando sigues a alguien siempre lo es. Fue una carrera complicada para todo el mundo y el resultado de ocho puntos para Lance fue realmente muy bueno para el equipo", ha apuntado.

Respecto a su última visita a China, Fernando ha recordado que “en 2024 empezamos más fuertes que éste en calificación y éramos terceros en seco y en mojado, por lo que será un reto repetir ese resultado, aunque lo intentaremos en todo caso, porque quiero lograr los primeros puntos aquí. Es una configuración que es de las mejores para nosotros en el calendario y tengo muchas ganas de afrontar este fin de semana”, ha señalado.

Alonso, a sus 43 años, es el más veterano de la parrilla. Y aunque no le gusta que insistan sobre el tema, en la rueda de prensa le han vuelto a recordar que siete pilotos de la actual parrilla no habían cuando él comenzó en la F1 en 2001. “¿Se siente agradecido o afortunado?”, le han preguntado. “Las dos cosas, probablemente. Es un privilegio seguir compitiendo y hacer lo que adoro. Tengo la suerte de haber pilotado muchos años y aquí me sigo sintiendo competitivo y fresco para pilotar y viajar por todo el mundo para llevar los mejores coches”, ha dicho Fernando.

Y ante los críticos como Johnny Herbert, que llegó a insinuar que su error en Australia se debió a su edad, Alonso ha asegurado que “cuanto sienta que ya no soy rápido o no estoy motivado seré el primero en irme, porque sigo siendo utracompetitivo y no podría estar sabiendo que no soy rápido. Creo que soy igual o más rápido que la primera vez que estuve aquí en 2004 y así me siento. Incluso más porque ahora hay algunas herramientas que nos permiten a los pilotos enmascarar o mejorar algunos problemas que podamos tener y seguir siendo igual de rápidos", ha lanzado.

Por último, Alonso ha vuelto a poner en relieve las expectativas que tienen él y todo su equipo ante la llegada del ‘genio’ Adrian Newey: “No hemos hablado mucho de detalles aún. Obviamente, hemos estado muy ocupados desde los test de Bahrein. Después fuimos a Australia y ahora aquí, cuando vuelva a la fábrica, espero que tengamos algo más de tiempo. Tan sólo que sé es que él está muy motivado y está preparando lo que viene para 2026, muy centrado en eso, pero también con un ojo en lo que hacemos cada fin de semana", ha advertido.

"Sin duda, tengo muchas ganas de trabajar con Adrian. Sé que está pensando, conozco su enfoque en los últimos años, porque llevamos muchos años hablando, incluso el año pasado en el GP de Mónaco histórico, comimos juntos. Sé lo que está pensando, sé de lo que es capaz y tengo ganas", ha añadido Alonso.