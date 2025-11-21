Alonso, condenado a sufrir: "No somos muy rápidos"

Probablemente, el Strip de Las Vegas sea el peor escenario al que se enfrentan Aston Martin y Fernando Alonso esta temporada. Un circuito urbano de curvas lentas que ya en el primer día de acción se ha visto lo mucho que penaliza al AMR25. Al final de una segunda sesión marcada por dos banderas rojas y en la que los equipos apenas han podido sacar conclusiones, Alonso ha confirmado los malos presagios para el fin de semana.

“Esperábamos un fin de semana complicado. Y creo que va a ser un fin de semana complicado. El ritmo no es muy rápido ahora mismo, pero a ver qué podemos hacer para el sábado, porque hoy es un poco difícil leer nada por las banderas rojas. Creo que nadie completó la última vuelta, así que a ver si encontramos más ritmo", ha resumido el piloto asturiano, que ha cerrado los Libres 2 en 18ª posición y la primera tanda, 14º.

Pese a la lluvia que ha caído las últimas horas en Las Vegas, las previsiones indican que el resto del fin de semana se desarrollará en seco: "La verdad es que lo de la lluvia no ha influido mucho. Hoy llovió un poco en los Libres 2, pero no tenemos nada para mañana. A ver si acertamos y lo hacemos bien", ha dicho Fernando en declaraciones a la TV de la F1.