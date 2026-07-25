Alonso no celebra, pero se ilusiona: “Hay más potencial por desbloquear”

Algún miembro del equipo Aston Martin no recordaba cuántos coches entraban en Q2 y cuántos se clasificaban. Minutos antes de la qualy, se cercioraba y preguntaba si eran seis o cinco coches los que quedaban fuera del primer corte. Es lo que tiene no contar coches desde diciembre, desde Abu Dhabi. Hoy le ha quedado claro que el decimosexto, Fernando Alonso, es piloto de Q2 y más rápido que otros seis coches, entre ellos los Cadillac, los Williams y un Haas. Tal vez se va a tener que ir acostumbrando a las Q2 pues en Zandvoort llegará la mejora de motor.

Fernando Alonso, tras una gran clasificación, tampoco celebró en exceso. Se mostró tranquilo. Sosegado. Aliviado. Relado. Feliz. Y en Q2 por primera vez este año, en agosto casi. El asturiano vive el momento más especial de la temporada y esto es solo el principio de la remontada de Aston Martin, avisó: “Cuando traes un nuevo coche siempre crees que es importante tener la correlación bien para conseguir lo que has calculado, es muy importante trasladar a la pista lo que habíamos calculado. Todavia no estamos en lo alto del grupo, ahora en qualy hemos reaprendido cosas del balance del coche, con otra sesión hubiéramos cambiado el setup, creo que es todavía muy pronto, una fase muy temprana”.

Con un paquete tan grande y nuevo, hay que optimizar el coche y su set up: "Hay más potencial para desbloquear en el coche, es normal cuando traes un paquete tan nuevo, una lástima que perdiéramos ayer un coche, estamos todavía con poca experiencia con este coche. El coche se siente un poco más o menos igual como se conduce, hemos ganado grip en las curvas y carga, a lo mejor es más consistente de conducir, es más fácil de conducir, el otro coche era más complejo de pilotar".

Y un recordatorio de lo mal que lo han pasado desde enero: "Lo de hoy era importante para todo el equipo, ha sido un periodo duro para ambas fabricas por el déficit que teníamos, no cambia muchas posiciones pero si el momentum en las fábricas, ya no perseguimos algo que no sabemos, sabemos exactamente lo que perseguimos y sabemos perfectamente el objetivo del siguiente paquete y del año que viene, ese es para mi el mayor cambio de este finde".

"Llevar un coche completamente nuevo a una carrera y ver que funciona, que no siempre lo hemos tenido, no siempre vimos esas garantías. En los últimos años tuvimos algunos problemas de correlación e incluso este año con este coche llevamos unas piedras nuevas a Australia y un alerón nuevo a Suzuka y todas ellas tampoco nos dieron los resultados que queríamos. A partir de ahí el equipo decidió esperar hasta tener todo claro y teníamos toda la esperanza de que funcionase pero nunca lo tienes garantizado. Creo que la mejor noticia es que parece que los problemas se han entendido y ahora es tiempo lo que necesitas para ponerlo todo en su sitio. Este año ha empezado de esta manera tan mala que es un año de aprendizaje pero no de tanto resultado", añadió.

Y todavía hay algo más de rendimiento por desbloquear, insistió: "Habrá alguna decimilla más porque yo creo que en las tres sesiones que hemos hecho hemos tenido algunas diferencias en comportamiento. Por desgracia, perdimos un coche ayer en las dos sesiones así que vamos un poco por detrás de todas las pruebas que queríamos hacer y ahora en la crono, por ejemplo, el coche subviraba demasiado y no lo hemos tenido esto en ninguna otra sesión. Si hubiésemos tenido otra crono mañana por la mañana, hubiésemos puesto más agarre en el tren delantero porque subviraba mucho entonces creo que todavía falta aprender algunas cosas".

"Cuando empiezas con un déficit tan enorme de motor y un déficit tan enorme de chasis y pierdes tanto en las rectas y tanto en las curvas como ya vamos perdiendo en las últimas cinco o seis carreras pues vas un poco preocupado, estás tan atrás que no sabes muy bien dónde está el problema. Ahora con esta mejora podemos hacer cuentas de cuánto nos falta de chasis y cuánto nos falta de motor. Hasta el día de hoy era un poco dramática la situación porque nos faltaban ilimitadas décimas de motor y de chasis. Ahora ya sabemos exactamente lo que hay que hacer. Creo que sabemos también la dirección del coche cuál tomar porque hemos probado que en la pista va mucho mejor esta dirección. Lo que pasa es que todos llevan esta dirección desde enero y nosotros vamos a empezar en julio. Entonces vamos seis meses por detrás y ahora tenemos que ganarles la carrera de desarrollo fuera de la pista", concluyó.