Alonso es cauto con las mejoras de Hungría: "Aún así son dos segundos y medio..."

Fernando Alonso saldrá desde la última fila de parrilla en Spa. Un dato que no pasa de anecdótico teniendo en cuenta que este GP de Bélgica es el último sin mejoras para Aston Martin. Las famosas mejoras empezarán a llegar en Hungría la próxima semana, aunque el asturiano prefiere ser cauto. Hoy ha terminado a dos segundos del Cadillac de Checo Pérez y eso duele. De ahí que tras la clasificación haya rebajado las expectativas con el coche B que esperan los de Silverstone.

"Ojalá podamos ver algún paso, pero cuando ves la distancia que tenemos con los coches que están en Q2 en el 13 o 14 y está en dos segundos y medio.… no es pedir mucho, es una posición mediana, no demasiado buena, aún así son dos segundos y medio, va a estar difícil", ha comentado a los pocos medios presentes en el paddock.

Fernando no se fía. Se sabe de memoria la película de las mejoras y prefiere bajar el 'souflé'. El monoplaza B de Adrian Newey debería ser el maná para el equipo. Mientras, toca apretar los dientes, sufrir y que pase Spa lo más rápido posible: "No me he fijado al final (en la distancia con los de delante), pero bien, porque es un circuito largo donde se necesita la eficiencia aerodinámica y el motor y todo, así que nos mantenemos ahí, pero lógicamente demasiado lejos, esperando ya la semana que viene a ver si vemos algún progreso", ha dicho.

"Es lo que esperábamos, intentamos hacerlo lo mejor posible y ha sido así durante las diez carreras de este año. Nos aseguraremos de maximizar todo mañana para seguir aprendiendo", ha añadido el bicampeón. También le han preguntado por la penalización que le mandará al fondo de la parrilla este domingo en carrera.

"Sí, pero bueno, cambiaremos el motor en Zandvoort también cuando llegue la evolución del motor, así que, bueno, las penalizaciones no son tanto estratégicas. No es algo estratégico sino porque no tenemos muchas piezas, no hemos tenido roturas en las primeras carreras, he tenido ruptura de batería en Barcelona, Lance ha tenido ruptura de batería en Silverstone, así que estamos un poco cortos de piezas", ha comentado.

Shintaro Orihara, de Honda, trata de aportar algo de optimismo a la situación: "Sabíamos que este circuito sería extremadamente exigente para el motor así que el resultado no sorprende. Encontramos algo de consuelo en que vamos mejorando con el despliegue de energía".

Mike Krack, jefe de rendimiento en pista de Aston Martin, también hizo balance: “Otro sábado complicado pero sabemos nuestra situación. La preparación de los neumáticos ha sido buena para ambos pilotos y han colocado bien sus coches para coger algún rebufo. Con nuestro nivel actual, no será una carrera fácil pero intentaremos extraerlo todo. Solo una más y nos centraremos en Budapest”.

"Siempre, siempre hay que aprender, siempre hay que correr con profesionalidad, como hemos hecho las primeras 10 carreras, la salida es importante, tenemos que hacerla bien, las primeras curvas, la estrategia tenemos que hacerla la mejor posible dentro de nuestras limitaciones, los pitstops a nivel de pilotaje, no cometer ningún error, hay que mantener el nivel alto independientemente del resultado", concluye Alonso. Que llegue Hungaroring lo antes posible.