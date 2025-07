Alonso, cauto ante el GP de Hungría: "Esperemos estar más cerca de Q3"

Fernando Alonso quiere pasar página después del varapalo que Aston Martin encajó en Spa el pasado fin de semana. Desde entonces, es un año más ‘viejo’ –cumplió 44 el martes- y ha analizado junto al equipo todo lo que pudo fallar en el trazado belga, del que tanto él como Lance Stroll se marcharon de vacío.

"Creo que fue el trazado. Quiero pensar eso. Fuimos muy poco competitivos. El coche no era realmente diferente al de las carreras anteriores. Pero desde el primer libre vimos que no teníamos ritmo. Y el domingo salimos desde el pit lane, cambiamos el motor y apostamos por una carrera completamente en mojado. Y no fue así, así que un poco de mala suerte también. Pero creo que el trazado fue el principal motivo", ha reflexionado el asturiano ante los medios a su llegada al Hungaroring.

Fernando prefiere ver el vaso medio lleno y confía en que las cosas vayan mejor aquí: “Espero que estemos un poco más cerca de la Q3 o que seamos un poco más competitivos. En Spa fuimos 19º y 20º en la clasificación y no queremos estar en esa posición, pero nunca se sabe. Esta temporada hay diez coches en 2 o 3 décimas, pero nosotros queremos estar en la parte alta de esa lista. Vamos a ver".

Aunque Alonso ha vuelto a dejar claro que tanto él como Aston Martin están más enfocados en 2026 que en el curso actual, insiste en que su compromiso es máximo en todas las circunstancias: "No es realmente una gran prioridad, pero claro que queremos hacerlo bien cada fin de semana, no venimos aquí sólo por diversión. Creo que hasta el domingo y hasta que veas las banderas a cuadros no hay muchas cosas que podamos hacer para mejorar de forma mágica. Estaremos concentrados, todos daremos lo mejor de nosotros como siempre y ya veremos".

"No habrá mucho más. En Spa nos faltó información y esperemos encontrarla, pero a partir de ahí ya nos tendremos que entretener en los libres porque no habrá más cosas que probar", ha apuntado sobre el frenazo de evoluciones en el AMR25. "Solo esperamos a enero del 2026 y a ver cómo de rápidos somos. Viene algo grande y estamos centrados al 100", ha insistido.

Alonso logró la primera de sus 32 victorias en Fórmula 1 con Renault, precisamente en este escenario, en el Gran Premio de Hungría 2003. A propósito de aquella gesta, ha lamentado que quizá no la saboreó como merecía la ocasión.

"La primera victoria en la Fórmula 1 siempre es especial, pero no recuerdo mucho de ese día, la verdad, porque nos fuimos a Polonia esa tarde, porque teníamos que estar en un evento de marketing el lunes por la mañana temprano, Flavio (Briatore), Jarno (Trulli) y yo. Así que, sí, no pude celebrarlo bien el domingo por la noche. Una pena”, ha concluído.