Alonso carga contra la Fórmula 1 por mostrar sus radios: "Es hora de afinar la cobertura principal"

Fernando Alonso se convirtió en protagonista en el Gran Premio de Singapur. En un fin de semana que se presentaba como especialmente difícil para Aston Martin en un inicio, el piloto asturiano terminó la carrera en séptima posición pese a haber terminado octavo, después de la sanción que recayó sobre Lewis Hamilton por conducir sin frenos durante los últimos giros de la carrera. Pero no todo fue color de rosas. Un error de la escudería durante su parada en boxes entorpeció su buena actuación en pista.

Fernado salía con neumáticos blandos desde la décima plaza. Logró adelantar a Bearman y Hadjar, pero tras completar 28 vueltas con una actuación excelente, el pitstop terminó siendo desastroso por un problema en la pistola que ajusta el neumático. Pese a todo, el asturiano decidió salir con todo tras su paso por boxes. Y protagonizó una de las radios más destacadas de la jornada, y que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. “Te quedan 34 vueltas”, decía su ingeniero de pista. "Si me hablas en cada vuelta apagaré la radio", contestó, muy rotundo.

El resto, es historia. Superó de nuevo a Bearman y Hadjar, a quien realizó un espectacular adelantamiento. Y su gran hacer tuvo como recompensa que fue elegido como el piloto del día por los fieles seguidores de 'el Gran Circo'. "Es un milagro. Nadie mira a nuestras carreras. A veces sales 20º y acabas sexto y el piloto del día suele ser uno que salió primero y acaba tercero, o sea que no tiene mucho que ver eso", dijo Fernando Alonso. De esta forma, reivindicaba el poco protagonismo que se le otorga por sus maniobras en pista.

En las últimas horas la F1 ha compartido a través de su perfil oficial en redes sociales la conversación que protagonizó el asturiano con su técnico cuando se encontraba conduciendo su monoplaza. Y el compañero de equipo de Lance Stroll quiso responder irónicamente. "Con la pole position por la transmisión de radio privada asegurada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los aficionados! Vamos!", escribió el asturiano, adjuntando algunos emoticonos intentando restar tensión.

El enfado con Lewis Hamilton

Esta no fue la única radio que la F1 decidió mostrar sobre Alonso tras la carrera en Singapur. Fernando se mostró especialmente crítico con Hamilton después de que el siete veces campeón se mantuviese en pista aún con el fallo de sus frenos. "¿Es seguro conducir sin frenos o debería…?”, decía Fernado. “Sí, lo estamos revisando por límites de pista, puede que haya cierto margen ahí. Pero buena recuperación”, comentaba su ingeniero. “Pero debería ser séptimo, no puedes conducir como si estuvieses solo en pista”, expresó.

"Para mí no puede conducir si el coche no es seguro. A veces me han desclasificado sin retrovisores ¿y ahora no tienes frenos y todo está bien? Lo dudo", sentenció, muy crítico con el británico.