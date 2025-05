Alonso: "El caos o que haya una bomba atómica pasa cada 10 carreras"

De mal en peor, Aston Martin tocó fondo en Miami. No será porque sus pilotos no lo intenten, especialmente un Fernando Alonso que ha acostumbrado a todos a obrar milagros semana tras semana. Sin embargo, poco más se puede hacer cuando el monoplaza es claramente el que menos ritmo tiene de toda la parrilla.

El asturiano terminó decimoquinto, penúltimo de todos los pilotos que terminaron la carrera en Miami. Es la tónica habitual de una temporada donde Alonso avisó que sería extraordinariamente complicado sumar puntos. Un bicampeón del mundo que sigue sin puntuar en las seis primeras pruebas del calendario y un equipo sin síntomas de mejoras significativas... como mínimo hasta 2026.

Lejos de mostrarse frustrado al final de la carrera en Miami, Fernando Alonso no perdió la sonrisa. El asturiano podrá tener 43 años, tener el peor monoplaza de todos, aunque sigue sin agotar un ápice la ilusión por volver a conseguir cosas grandes en la Fórmula 1. "Ha sido una carrera dura. No tuvimos el ritmo necesario durante todo el fin de semana; ya nos esperábamos que la carrera iba a ser complicada", reconoció.

Un espíritu incansable

El secreto de la longevidad de Alonso quizás se encuentre en un espíritu competitivo inaudito con su edad: "No me cansa. Si lo estuviese no habría entrado en la SQ3 el viernes", reflexiona. "A principio de año ya sé que son 24 carreras donde lo normal es no puntuar. Cuando hago 11º en Japón y digo que ha sido de mis mejores carreras se malinterpreta el mensaje cuando llega. Pero sé que la posición normal es la estamos hoy y cuando hay un undécimo o una Q3, en mi opinión las prestaciones son sobresalientes. Esas pequeñas metas que me pongo cada fin de semana de hacer algo más de lo lógico me mantienen bastante motivado".

Fernando Alonso, durante la clasificación de la carrera al sprint del GP de Miami / EFE

Y es que Alonso sabía mejor que nadie que este 2025 iba a ser un año realmente complicado con Aston Martin. Sumar puntos es el objetivo, aunque por ahora se está escapando por mucho que el asturiano lo intente. El bicampeón se encomienda a carreras locas para hacerlo, aunque reconoce que es poco común que se den las circunstancias: "Eso pasa una vez cada 10 o 12 carreras, que hay un caos o una bomba atómica y puedes coger puntos", explica.

"Ha habido tres ocasiones este año; la primera toqué la gravilla en Australia, la segunda se me quemaron los frenos en la primera vuelta y ayer no paramos cuando la pista estaba para parar. Habrá cuatro o cinco oportunidades durante el año, hemos perdido ya tres. A ver si la próxima no lo hacemos. Hemos sufrido todo el año, no iba a ser diferente aquí. Ojalá para Inmola podamos hacer un paso adelante, que es lo que necesitamos ahora", reconoce Alonso.

De cara al futuro, Alonso intenta ser optimista... pero sin perder realismo: "Llegarán piezas nuevas, pero llegarán para todos. Normalmente solo hablamos de las de Aston Martin como si los demás estuviesen descansando. Todos mejoran el coche, lo que llevemos para Inmola también lo llevarán nuestros rivales, todos traerán paquetes aerodinámicos. Intentaremos que el nuestro sea más grande, pero es lo que hay. Intentaremos mejorar como equipo todo lo que podamos y que la próxima vez que suceda algo extraño no fallar".