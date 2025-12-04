El Alonso más bromista: "Hace 19 años que no gana el título el mejor piloto"

El Gran Premio de Abu Dhabi decide este domingo al nuevo campeón de la Fórmula 1 y la quiniela sobre cuál de los tres aspirantes se llevará la corona ha sido una de las conversaciones más recurrentes en el paddock en la primera jornada de la cita saudí.

Fernando Alonso se ha encontrado en más de una ocasión en esta circunstancia a lo largo de su carrera. Una de las últimas fue en el Mundial de 2010 que se decidió en la última carrera, con él mismo como aspirante junto a Mark Webber y Sebastian Vettel. "La última vez que hubo tres pilotos fue en 2010. Es difícil hacer predicciones, siempre piensas que el líder tiene ventaja porque tiene más margen en cuanto a resultados, pero la F1 es un deporte impredecible. En mi caso salió el coche de seguridad en 2010, y no parar fue una mala decisión. Salió el coche de seguridad la semana pasada, y también fue una mala decisión no hacerlo, pero estas cosas pueden pasar en una carrera de Fórmula 1, así que no está garantizado ni siquiera liderando el campeonato", apuntó el piloto de Aston Martin.

Aunque Norris, actual líder, parte como el mejor posicionado, todavía no se puede descartar a un Verstappen que ya ha protagonizado antes finales de calculadora. El de Red Bull confía en sus opciones y llegó a afirmar que con el McLaren ya habría conseguido el título. “Nunca se sabe, todos sabemos que Max es un piloto increíble y extrae el máximo de su coche, algunas de las carreras que ha ganado este año fue por él, no por el coche. Pero todos diremos que podemos ganar el Mundial con el mejor coche, todos tenemos esa confianza en nosotros mismos, pero es una pregunta incontestable", afirmó el veterano piloto oventense.

Entonces, si Verstappen no consigue el título este domingo, es posible que el mejor piloto no gane el campeonato. Para Alonso, la respuesta es clara. "Es lo que ha sucedido en los últimos 19 años, así que este será el 20", bromeó el de Aston Martin quien ganó su último título hace precisamente 19 años.

Confiado con el futuro

Respecto a su propia situación, Alonso recordó que todo está preparado en Aston Martin con la nueva fábrica y el nuevo túnel del viento ya en marcha. Además, "tenemos a Newey, Cowell, Cardile... Hay gente buena y mucho talento en la fábrica. Sólo necesitamos ponerlo todo en su sitio, las instalaciones son nuevas y la gente lleva unos meses en el sistema".

Pese a que todos los ingredientes avanzan un futuro prometedor, falta por determinar cuándo llegarán los resultados. "¿Será suficiente con unos meses o necesitamos una temporada entera? Para mí está garantizado que Aston Martin tendrá éxito, la pregunta es cuándo. Por eso queremos hacerlo lo antes posible", concluyó.