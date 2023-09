Alonso avisa a Vettel: "Volver a la F1 es un desafío"

"No sé si es sólo un titular, depende de lo que dijo Seb y del tono en que lo dijo. Depende de él, pero es un desafío que no se puede subestimar", valora Fernando El asturiano estuvo dos años ausente de la parrilla antes de regresar en 2021, mientras que el alemán dijo adiós al final de 2022 para dejar su plaza en Aston Martin a Alonso ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Fernando Alonso ha comentado a su llegada al circuito de Singapur este jueves los rumores sobre el posible retorno de Sebastian Vettel a la Fórmula 1 y por experiencia propia le ha dejado claro al piloto alemán que se trata de un desafío que no se puede subestimar.

El piloto asturiano estuvo dos años fuera del Mundial para probarse con éxito en Le Mans y el WEC y afrontar otros retos como el Rally Dakar, Indianápolos o Daytona. En 2021 aceptó la oferta de Alpine para regresar al 'gran circo' y necesitó varios grandes premios para recuperar su mejor versión al volante. Vettel anunció su retirada en 2022 y le dejó su asiento en Aston Martin a Alonso.

Vettel fue uno de los protagonistas del Red Bull Fórmula Nürburgring el pasado fin de semana y no descartó volver a la F1. También su máximo aliado en su etapa de tetracampeón del mundo en Red Bull, Helmut Marko, se mostró convencido de que "tarde o temprano Seb volverá a pilotar en la F1".

Hoy, Alonso ha comentado este asunto durante la rueda de prensa previa al GP de Singapur, que se celebra este fin de semana: "No sé si es sólo un titular, depende de lo que dijo Seb y del tono en que lo dijo. Depende de él. Volver es un desafío que no debe subestimarse", ha valorado Fernando.

La verdad es que el tono de Vettel no parecía de broma. Preguntado en Sky Sports sobre una posible vuelta a la competición, como en su día hicieron Michael Schumacher, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen, o el propio Alonso, el alemán dijo que no puede descartar nada: "Creo que si le hubieras preguntado a todos, algunos te habrían dicho que no volverían, pero al final volvieron, así que no puedo descartarlo", advirtió.