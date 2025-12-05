Alonso avisa: "Será difícil terminar en los puntos"

Fernando Alonso y Lance Stroll se han perdido la primera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi para ceder el volante de sus Aston Martin a los rookies Cian Shields y Jak Crawford, respectivamente, cumpliendo así con la normativa FIA para dar oportunidades a los jóvenes pilotos en Libres 1. En la segunda tanda, el asturiano ha concluído noveno, cuatro puesto mejor que su compañero. Tras su primera toma de contacto con el circuito de Yas Marina, Fernando no se ha mostrado satisfecho.

"Lo que esperábamos. Creo que siempre es difícil equilibrar el coche en este circuito. Los coches tienen velocidades muy diferentes en el primer sector y en el último. El sector del hotel siempre es muy lento y difícil de negociar", ha resumido Fernando.

"Vamos a intentar encontrar más, especialmente el agarre delantero para mañana. Intentaremos ser más competitivos", ha advertido Alonso presionando a su equipo de cara a la jornada del sábado.

"Es la 24ª carrera el campeonato y ya sabemos dónde estamos. Así que será difícil estar en los puntos, creo, pero siempre lo intentamos", ha zanjado ante los micros de la televisión de la F1.

La pelea por la sexta posición del Mundial de constructores se decide este domingo y Aston Martin (80 puntos) aspira a meterse en la pelea con Racing Bulls (92), aunque sin perder de vista a Haas (73). “Venimos de dos fines de semana donde pasamos de uno de los peores a uno de los mejores. Pero será un coche sensible en este circuito”, decía Pedro de la Rosa en DAZN.