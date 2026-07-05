Alonso avisa a Aston Martin por el 'apagón': "Cuando el coche sea rápido, estos fallos no pueden pasar"

Fernando Alonso ganó en Silverstone... pero en la carrera de coches LEGO que precedió al GP de Gran Bretaña. Anédotas al margen, el asturiano se fue con mal sabor de boca tras sufrir un fallo técnico durante la vuelta de formación, que le obligó a tomar la salida desde el pit lane. Su coche se apagó, literalmente.

El asturiano mandó un mensaje contundente tras la carrera, que concluyó en 18ª posición: El problema inicial no influyó en el desenlace, ya que el actual rendimiento del AMR26 no permite aspirar a más, pero cuando lleguen las mejoras, a partir de Hungría, el equipo no puede permitirse este tipo de errores.

"No tengo una respuesta para el problema de la vuelta de formación. El coche se apagó por sí solo, así que intenté volver a arrancar el motor y, desde ese momento, todo funcionó bien. Tenemos que aprender qué pasó", ha resumido Alonso.

"Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas, estos fallos no pueden pasar", ha advertido el asturiano, que confía en empezar a pelear por los puntos en verano, cuando llegue el nuevo chasis de Adrian Newey en Hungría y el motor Honda en Países Bajos.

"Mientras tanto, cada fin de semana estamos recopilando datos para el equipo. Ojalá encuentren algo en esos datos que pueda ayudar al desarrollo del coche y nosotros seguiremos pilotando tan rápido como podamos", ha señalado.