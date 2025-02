Alonso y Aston Martin 'toman' el metro de Londres

Faltan seis días para que el O2 Arena de Londres se convierta en escenario de una histórica presentación conjunta de las diez escuderías de Fórmula 1 en una velada que promete ser inolvidable. Y para calentar el ambiente en pleno invierno británico, uno de los equipos locales, Aston Martin, ha 'inundado' las estaciones de metro de la capital británica con las caras de sus pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll.

El 'Gran Circo' celebra este año su 75º Aniversario y los gestores del campeonato, la compañía estadounidense Liberty, preparan muchos eventos destacados a largo de la temporada, comenzando por la inédita presentación de Londres.

Aston Martin se ha sumado a las celebraciones y ha colocado su famoso logo y los rostros de Alonso y Stroll en todas las puertas de acceso, escaleras mecánicas y exterior de las estaciones. Distintos lemas acompañan a las imágenes: 'Drive from within' (pilotado desde dentro), 'Chase the extraordinary' (persigue lo extraordinario), 'Feel the unseen' (siente lo invisible) y 'Experience the passion' (experimenta la pasión).

El punto con más visibilidad es la estación de North Greenwich, ubicada a solo tres minutos a pie del O2 Arena y en la que bajarán todos los aficionados que se desplacen en metro al evento de la próxima semana.

La cita de la próxima semana en el O2 Arena reunirá a los protagonistas de Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, Stake Sauber, McLaren, Mercedes, Visa RB, Red Bull y Williams, y permitirá a los aficionados tener un primer esbozo de cara al Mundial que alzará el telón en Gran Premio de Australia, del 14 al 16 de marzo.

Sin embargo, la mayoría de equipos no desvelarán allí sus monoplazas para 2025, sino únicamente las decoraciones que lucirán durante la temporada en base a sus respectivos patrocinios. Por ello, varios equipos, entre ellos los de Alonso y Sainz, realizarán presentaciones propias. La primera, este viernes 14 de febrero, será la de Williams, donde Sainz abre una nueva etapa tras dejar paso a Hamilton en Ferrari.