Alonso y Aston Martin, una paliza única en el paddock

El Mundial 2025 de Fórmula 1 ha superado el ecuador con 14 pruebas disputadas hasta el momento de un total de 24 y los McLaren como grandes dominadores. Entre Lando Norris y Oscar Piastri se han repartido once victorias, dejando dos a Max Verstappen y una a George Rusell en el GP de Canadá.

El australiano es a estas alturas el líder de la general de pilotos con 284 puntos, por los 175 de Lando, y en el cómputo de mejores puestos en carrera, también es Piastri el que sale ganando. Hasta en ocho ocasiones ha quedado por delante de su compañero, con Norris acabando mejor clasificado en seis ocasiones.

Oscar Piastri lidera el Mundial / McLaren

Pero si hay un piloto en este campeonato que supera por goleada a su compañero de escudería ese es Fernando Alonso. El piloto asturiano de Aston Martin se ha clasificado en 14 ocasiones por delante de su compañero, Lance Stroll. El canadiense no ha podido superar a su compañero en ninguna de las 'qualys' hasta el momento aunque ambos acumulan 26 puntos en lo que va de mundial. Alonso, con mejores posiciones, es undécimo, seguido por Lance en la tabla, con Isak Hadjar decimotercero con sus 22 unidades.

Clasificaciones 2025 GP Australia Alonso 11 Stroll 12 GP China Alonso 13 Stroll 14 GP Japón Alonso 13 Stroll 20 GP Bahrein Alonso 13 Stroll 19 GP Arabia Saudí Alonso 13 Stroll 16 GP Miami Alonso 17 Stroll 19 GP Emilia Romagna Alonso 13 Stroll 15 GP Mónaco Alonso 7 Stroll 19 GP de España Alonso 10 Stroll 14 GP Canadá Alonso 6 Stroll 18 GP Austria Alonso 11 Stroll 16 GP Gran Bretaña Alonso 9 Stroll 18 GP Bélgica Alonso 19 Stroll 20 GP Hungría Alonso 5 Stroll 6

Aston Martin no está firmando su mejor temporada y aunque las mejoras introducidas son aun insuficientes, el equipo parece que empieza a mejorar de cara a este segundo tramo del curso. De hecho, Alonso consiguió su mejor resultado del curso en el último Gran Premio disputado antes del parón su estival. Acabó quinto en el Gran Premio de Hungría, con Stroll cruzando la meta en una también meritoria séptima plaza.

Hasta la cita en Hungaroring, el mejor puesto de Alonso habían sido los séptimos conseguidos en Canadá y Austria, además del noveno puesto en el GP de España. Contabiliza también tres abandonos en Australia, China y Mónaco y un decimoséptimo puesto en Bélgica como peores resultados. Hasta el momento, el mejor puesto en carrera para Stroll ha sido el sexto en la prueba inaugural en Australia y ha finalizado todas las pruebas.

En este particular recuento de cara a cara en clasificación, destacan también Charles Leclerc, Max Verstappen y George Russell. El de Ferrari ha superado holgadamente a su compañero, Lewis Hamilton, clasificándose por delante en 10 ocasiones, por las cuatro del británico. En el caso de Red Bull, Max ha mejorado en todos los casos a Yuki Tsunoda, con un 12-0, ya que el japonés no compitió con la escudería en las dos primeras carreras, donde era Liam Lawson el titular.

En el caso de Mercedes, el rookie Kimi Antonelli solo ha clasificado mejor que Russell en un ocasión en lo que va de temporada. Gasly, Ocon, Hadjar, Albon y Bortoleto también cuenta con mejores registros en este apartado que sus respectivos compañeros: Colapinto, Bearman, Lawson, Sainz y Hulkenberg.

En el apartado de poles, tres pilotos dominan con cuatro cada uno: Verstappen, Piastri y Norris. De nuevo los dos de McLaren al frente de los registros del año. Con una cierran la tabla Russell y Leclerc.