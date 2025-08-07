F1
Alonso y Aston Martin, una paliza única en el paddock
El asturiano ha quedado por delante de su compañero, Lance Stroll, en todas las carreras disputadas hasta el momento
El Mundial 2025 de Fórmula 1 ha superado el ecuador con 14 pruebas disputadas hasta el momento de un total de 24 y los McLaren como grandes dominadores. Entre Lando Norris y Oscar Piastri se han repartido once victorias, dejando dos a Max Verstappen y una a George Rusell en el GP de Canadá.
El australiano es a estas alturas el líder de la general de pilotos con 284 puntos, por los 175 de Lando, y en el cómputo de mejores puestos en carrera, también es Piastri el que sale ganando. Hasta en ocho ocasiones ha quedado por delante de su compañero, con Norris acabando mejor clasificado en seis ocasiones.
Pero si hay un piloto en este campeonato que supera por goleada a su compañero de escudería ese es Fernando Alonso. El piloto asturiano de Aston Martin se ha clasificado en 14 ocasiones por delante de su compañero, Lance Stroll. El canadiense no ha podido superar a su compañero en ninguna de las 'qualys' hasta el momento aunque ambos acumulan 26 puntos en lo que va de mundial. Alonso, con mejores posiciones, es undécimo, seguido por Lance en la tabla, con Isak Hadjar decimotercero con sus 22 unidades.
Clasificaciones 2025
GP Australia
Alonso 11
Stroll 12
GP China
Alonso 13
Stroll 14
GP Japón
Alonso 13
Stroll 20
GP Bahrein
Alonso 13
Stroll 19
GP Arabia Saudí
Alonso 13
Stroll 16
GP Miami
Alonso 17
Stroll 19
GP Emilia Romagna
Alonso 13
Stroll 15
GP Mónaco
Alonso 7
Stroll 19
GP de España
Alonso 10
Stroll 14
GP Canadá
Alonso 6
Stroll 18
GP Austria
Alonso 11
Stroll 16
GP Gran Bretaña
Alonso 9
Stroll 18
GP Bélgica
Alonso 19
Stroll 20
GP Hungría
Alonso 5
Stroll 6
Aston Martin no está firmando su mejor temporada y aunque las mejoras introducidas son aun insuficientes, el equipo parece que empieza a mejorar de cara a este segundo tramo del curso. De hecho, Alonso consiguió su mejor resultado del curso en el último Gran Premio disputado antes del parón su estival. Acabó quinto en el Gran Premio de Hungría, con Stroll cruzando la meta en una también meritoria séptima plaza.
Hasta la cita en Hungaroring, el mejor puesto de Alonso habían sido los séptimos conseguidos en Canadá y Austria, además del noveno puesto en el GP de España. Contabiliza también tres abandonos en Australia, China y Mónaco y un decimoséptimo puesto en Bélgica como peores resultados. Hasta el momento, el mejor puesto en carrera para Stroll ha sido el sexto en la prueba inaugural en Australia y ha finalizado todas las pruebas.
En este particular recuento de cara a cara en clasificación, destacan también Charles Leclerc, Max Verstappen y George Russell. El de Ferrari ha superado holgadamente a su compañero, Lewis Hamilton, clasificándose por delante en 10 ocasiones, por las cuatro del británico. En el caso de Red Bull, Max ha mejorado en todos los casos a Yuki Tsunoda, con un 12-0, ya que el japonés no compitió con la escudería en las dos primeras carreras, donde era Liam Lawson el titular.
En el caso de Mercedes, el rookie Kimi Antonelli solo ha clasificado mejor que Russell en un ocasión en lo que va de temporada. Gasly, Ocon, Hadjar, Albon y Bortoleto también cuenta con mejores registros en este apartado que sus respectivos compañeros: Colapinto, Bearman, Lawson, Sainz y Hulkenberg.
En el apartado de poles, tres pilotos dominan con cuatro cada uno: Verstappen, Piastri y Norris. De nuevo los dos de McLaren al frente de los registros del año. Con una cierran la tabla Russell y Leclerc.
