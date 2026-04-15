Alonso aprovecha el parón para divertiste con un Valkyrie

La Fórmula 1 atraviesa un paron de algo más de un mes debido a la cancelación de los Grandes Premios de Qatar y Arabia Saudí como consecuencia del conflicto bélico que azota Oriente Medio. No obstante, pese a que la competición se ha dado un respiro, los pilotos y las fábricas no paran de trabajar para poder llegar de la mejor manera posible al Gran Premio de Miami, que se disputa del 1 al 3 de mayo. Pero también hay tiempo de desconexión y disfrutar en pista de otras maneras. Y sino, que se lo digan a Fernando Alonso, que ha presumido de conducir un 'cochazo' a través de sus redes sociales.

Mientras McLaren y Mercedes se encuentran realizando dos jornadas de test con Pirelli, quien sigue desarrollando sus neumáticos para 2027, Alonso se ha puesto al volante de un Aston Valkyrie LM, la última versión del hypercar de Silverstone para Le Mans. Y lo ha hecho en el Paul Ricard. "Pilotar = diversión", decía el asturiano, a través de una historia compartida en su perfil de Instagram.

Mientras, por su parte, Aston Martin también celebró a través de sus redes que uno de sus pilotos de 'El Gran Circo' se subiese a este modelo. "Aprovechando al máximo el descanso. Alonso experimenta por primera vez con el Valkyrie LM, la encarnación definitiva de nuestro hipercoche Le Mans", expresaba el fabricante de Silverstone.

En el pasado, el piloto asturiano ya había abierto la puerta a la posibilidad de volver a correr en Le Mans con este modelo, pero lo cierto es que por ahora, compitiendo en la Fórmula 1, parece prácticamente imposible debido al exigente calendario.

Año complicado en Silverstone

La realidad es que 2026 está siendo un año difícil para Alonso. Tan altas eran las expectativas en torno al primer proyecto íntegro de Adrian Newey con Aston Martin que los test de pretemporada y las tres primeras citas del curso han terminado siendo un auténtico jarro de agua fría en Silverstone.

La realidad del AMR26 es la que es: el monoplaza no es ni fiable ni rápido en pista. Los problemas de vibraciones están siendo un auténtico quebradero de cabeza para la marca y sus pilotos, pero aún así, confían en poder encontrar el camino hacia las mejoras a medida que progrese la temporada. Solo el tiempo dirá si así termina siendo.