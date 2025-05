Alonso y su alianza con el Circuit: "Barcelona tendrá continuidad, seguro"

Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1, afronta con estoicismo una temporada en la que, de nuevo, su nivel de pilotaje está muy por encima de las prestaciones de su Aston Martin; Espera que, con el cambio de reglamento técnico, el muy exitoso ingeniero inglés Adrian Newey diseñe un monoplaza ganador con miras al año próximo.

En una entrevista en el marco del Gran Premio de Mónaco, el asturiano habló también de su acuerdo como nuevo embajador del Circuit de Catalunya, sede del Gran Premio de España, en el que estos días será el gran protagonista.

¿Cómo han sido sus conversaciones hasta ahora con Adrian Newey? Andy Cowell lo define como un genio, no sólo en diseño, sino también de la arquitectura.

Es una persona muy especial. Es eso, un genio; que no tiene comparación con nadie con quien yo haya trabajado. Tiene una capacidad creativa superior a la media, tiene una visión de lo que es un coche de carreras con una perspectiva diferente a la que tenemos el resto de los mortales. Y tiene esa capacidad de diseñar todo, ya sea la aerodinámica, pero puede ser estructuralmente el coche, la seguridad, las suspensiones. O si le dejas un minuto te diseña un barco y lo pone a flote.

Es de ese tipo de personas que su vida es la inventiva, el diseño... y la manera en la que piensa y la manera en la que habla es diferente y es muy educadora. Cada palabra que escuchas es una enseñanza nueva.

El brasileño Gabriel Bortoleto, último ganador de la F2 y debutante este año en la Fórmula 1, uno de sus 'protegidos' en su empresa de gestión de pilotos 'A14 Management', dice que usted le enseña con el ejemplo, con todo lo que hace. ¿Tiene usted en mente el gran legado que va a dejar en la F1, no sólo por su pilotaje, sino por la cantidad de pilotos que ha conseguido introducir en la misma?

No, no lo pienso, porque ahora estoy compitiendo; pero sí que alguna vez cuando veo las fotos creo que han sido seis o siete los pilotos que han empezado con el 'Alonso-kart' y ahora están en la F1. Era algo impensable cuando nació esa idea. Y es curioso pensar que a lo mejor están ahí un poco por tu culpa, indirectamente.

Muchos de los ingenieros, también. De los quince o veinte ingenieros españoles que hay ahora en la F1, doce o trece igual llegaron con becas, que se crearon en su día con el Banco Santander, con Cajastur y con otras iniciativas. Y ahora han llegado a cumplir su sueño de ser ingenieros en la Fórmula. A toda esa gente igual se le encendió la llama en 2005 o 2006 (los años en los que ganó sus dos Mundiales), cuando vieron las carreras. Y ahora están cumpliendo el sueño; y eso te alegra.

Y en cuanto a Bortoleto y las nuevas generaciones, yo siempre he intentado ser yo mismo, no me guío por nadie, Escucho a todo el mundo, escucho los consejos, pero al final todos somos diferentes. Intento ser un poco autodidacta en muchas de las cosas que hago; y aunque quizá no sea lo ideal o lo políticamente correcto, al final la autenticidad también se valora. Y muchos de los pilotos creo que ven en mí ese ejemplo, también; y eso es bueno.

El año pasado, también justo antes del Gran Premio de España y cuando no pocos comenzaban a tener dudas, usted afirmó que el neerlandés Max Verstappen ganaría en 2024 su cuarto título seguido. Y acertó. Esta vez, decir que ganará el quinto, parece arriesgado, pero ¿lo descartaría?.

No. No lo descartas; porque es otro genio, un genio de la conducción; y como hablabamos ahora acerca de Adrian Newey, que puede hacer cosas especiales, creo que Verstappen también las puede hacer; Ya las lleva haciendo en lo que va de año; y nunca lo puedes descartar para el título. Pero este año seguramente pueda ser el más difícil de todos los campeonatos en los que ha participado y McLaren seguramente sea más favorito.

Ahora que será embajador del Circuit, ¿qué ideas tiene?

La idea también es la de poder hacer iniciativas con las nuevas generaciones y la gente del motor joven que esté en el karting, también, en el Circuit, en el tiempo libre. Ahora mismo, mi profesión me lleva mucho tiempo; pero cuando tenga más tiempo libre o cuando acabe de correr, la idea, también, es ayudar a nuevas generaciones allí en Barcelona, para que el deporte siga estando muy presente. Ya que tenemos unas instalaciones durante 365 días al año, poder utilizarlas y fomentar el motor en la región.

¿Qué siente usted al pilotar? ¿Libertad? ¿Qué sensaciones experimenta?

Las sensaciones son... depende. Tienes diferentes sensaciones. Hay momentos que tengo libertad, hay momentos en los que necesitas concentrarte y tener una capacidad muy fuerte, como en Mónaco, donde la sensación en la crono es de concentración y de exigirme a mí mismo el máximo. A nivel mental, a nivel de precisión y a nivel de riesgo. Eso no lo puedes conseguir en ninguna otra cosa.

No puedo ir a ninguna actividad en el día a día en la que tenga un nivel de peligro 100; y en la que quiera estar al 99,9 o 100 durante todo el rato durante un minuto y medio. Eso no lo puedo hacer buceando, no lo puedo hacer en bicicleta, no lo puedo hacer esquiando. No consigo tener esa sensación, esa adrenalina, o esa satisfacción en ninguna otra cosa que haga.

A la hora de pilotar ¿Cómo prefiere el coche?

No lo sé. Diría que uno bien equilibrado. Pero otro de los retos, también, que tienes a la hora de conducir, y que te gusta afrontarlo, es que no hay ningún coche de carreras que esté perfecto. Siempre, cuando lo pones al límite, va a haber uno de los dos ejes que no va a estar tan bien como el otro; el coche siempre va o a subvirar un poquito o a sobrevirar un poquito.

No hay ningún coche que vaya como un tren, por raíles, cuando lo llevas al límite. Es ahí también donde tu capacidad de sobrepasar un poco los límites del coche y de intentar forzar el tren que sea más débil te da esa satisfacción, ¿no? Ésa es la gracia de pilotar, también.

Se habla algo menos ahora de la 33, pero la 32 fue en Montmeló, donde ganó también siete años antes, en 2006. Allí surgió la 'alonsomanía' y usted logró grandes resultados. Pero ¿qué recuerdos tiene de su última victoria, en Barcelona; y qué novedades trae, con miras a este Gran Premio de España?

La principal novedad con miras a este Gran Premio es que voy a ser embajador del Circuit; algo que me hace mucha ilusión. Es algo que llevábamos hablando y tenemos preparado desde febrero, cuando fui allí a hacer un test con el coche de este año. Hablamos de la posibilidad y lo mantuvimos más o menos en secreto hasta esta semana de Gran Premio. Me hace ilusión, porque allí fue la primera vez que sentí la 'alonsomanía', cuando vi las gradas llenas de azul, con las banderas de Asturias. Fue donde vi por primera vez, en 2005, esa riada de gente que subía hacia el circuito; algo que se empezaba a ver en 2003.

Muchos de los recuerdos más bonitos que tengo de mi carrera y de compartir con la afición española están vinculados al Circuit. Tengo una conexión emocional importante con esos momentos y ahora ojalá lo pueda trasmitir a futuras generaciones y hacer crecer el deporte en España.

Ahora que cada vez hay más circuitos urbanos, tampoco viene mal reforzar la idea de que tampoco hace falta que desaparezcan los circuitos 'clásicos', ¿no?

Sí, creo que hay que mantener las tradiciones un poco; o mezclar. Yo creo que la F1 está en un buen momento, ahora. Creo también que la renovación del Circuit de hace dos años y la del año pasado van un poco en esa dirección de modernizarse un poco; y, sin querer competir con los circuitos de Oriente Medio o con estos circuitos urbanos, que son otro concepto, que el Circuit también esté preparado para la F1 es algo bueno.

Para los pilotos, el poder tener unas instalaciones que puedas utilizar 365 días al año, en las que puedas entrenar, donde puedas conocer tus reglajes, que puedas tener todo de la mano... es importante. Y para eso ha servido siempre el Circuit, desde siempre, con los test invernales y con todo lo que se ha hecho siempre allí. La F1 y el Circuit van un poco de la mano. La F1 sin el Circuit, en las últimas dos décadas, se quedaría coja, porque hemos dado más vueltas allí que en ningún otro sitio en el mundo.

¿Ve posible la renovación del Circuit con el Mundial de la F1, porque serían dos Grandes Premios en un mismo año (a partir del año que viene, el Gran Premio de España se correrá, en principio hasta 2036, en Madrid)? ¿Se ve usted todavía en la F1 en 2027? ¿Dependerá de lo competitivo que se sienta usted? ¿Dependerá más de cómo esté el coche en 2026?

Bueno, no sé si correré en 2027. De momento sólo tengo contrato para el 26. Lo decidiré el año que viene. Ojalá que el Circuit tenga continuidad, que seguro que la va a tener. Lo que hace falta es tenerla asegurada durante muchos años. Es cierto que puede haber dos Grandes Premios en España en el 26, pero el Circuit es algo que está ahí y que ha estado ahi durante las últimas dos o tres décadas; y que va a seguir estando ahí durante las próximas tres, cuatro o cinco. Los otros circuitos quizás son más temporales, ¿no? Pero creo que para España es importante tener una estabilidad a largo plazo.

¿Qué recuerda de la 32? Y, sobre usted se habla mucho de su talento, de su superlativa capacidad de optimizar recursos, pero poco de su paciencia, de nuevo en otro año en el que no llegan, ni de lejos, los resultados deseados. ¿Cree que el 'alonsismo', o los aficionados españoles o de otros sitios que así lo desean, ahora que ya está trabajando en ello Adrian Newey (posiblemente el ingeniero más exitoso de la historia de la F1), podrán ver esa ansiada victoria 33; si no éste, el año que viene?

Tengo recuerdos bastante intactos, si te digo la verdad, de ese fin de semana. Recuerdo el día de la carrera, la estrategia, recuerdo la salida, recuerdo que estaba allí también mi familia, que no van a muchas carreras, pero en ésa sí que estaban. Estaba mi sobrina pequeña... tenemos una foto en casa con ella y el trofeo, en el 'motorhome' de Ferrari.

Fue un momento, como siempre, muy especial. Las victorias en España son muy especiales; tuve la inmensa suerte de ganar dos veces en Barcelona y otra en Valencia. Son momentos que te quedan grabados toda la vida. En cierta manera, me hace ilusión que mi última victoria haya sido en España, pero como ha sido ya hace muchos años hay que renovar eso. Ojalá que la siguiente llegue pronto. Y, por supuesto, repetir otra victoria en casa, en suelo español, en Barcelona, el año que viene, sería muy bueno.

Pero es difícil de prometer o decir nada al 'alonsismo' ahora mismo, porque no tenemos ningún dato fiable que nos pueda decir si vamos o no por el buen camino. Estamos trabajando en el coche del 2026, pero un poco sin ninguna referencia de otro coche; sólo lo que vemos del nuestro. Entonces, hay que confiar en nuestra gente, en nuestras instalaciones, en nuestros técnicos. En Newey, como dices, y eso quizá se la mayor seguridad. No tenemos nada fiable, pero sí que tenemos al mejor haciendo el coche. Eso tiene que ayudar, sí o sí.

Pues si tienen al mejor haciendo el coche y a uno de los mejores pilotos de la historia... deberían salir las cosas, ¿no?

Ya, pero esto no es uno más uno. Si no, sería muy fácil ganar en la F1. Cogerías siempre al mejor, las mejores instalaciones; y siempre ganarías. No creo que ahora tengamos al peor diseñador; y, sin embargo, sí que estamos en la zona trasera. Hay muchas cosas que tienen que encajar. Tienes que tener esa fluidez en la fábrica, con todos los integrantes, también, en el área de diseño; en el área de mecánica. Vamos a tener un nuevo motorista, con Honda, Vamos a hacer por primera vez en la historia del equipo la caja de cambios, porque hasta ahora se compraba la caja de cambios y el motor a Mercedes, Y ahora va a llegar el motor de Honda y la caja de cambios se va a hacer por primera vez en nuestras instalaciones. Hay retos que no se pueden subestimar y tendremos que trabajar duro, claro.