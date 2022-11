Alonso: "Ahora soy mucho más optimista que cuando firmé con Aston Martin"

"El primer día siempre es especial y ha ido muy bien", reconoce el piloto asturiano tras completar sus primeras 97 vueltas al volante del AMR22 "Tengo la misma ilusión de siempre, o más, porque sé que quizás es el último proyecto de mi carrera y tienen una inversión muy grande", subraya Fernando

Fernando Alonso ha cerrado su primer día al volante del Aston Martin con un 'atracón' de vueltas (97) y más de cinco horas en la pista de Yas Marina. Tras bajarse del coche, el piloto asturiano exhibía una sonrisa que delataba su tremenda ilusión ante la nueva etapa de su carrera deportiva, en el que es su sexto equipo de F1. "El primer día siempre es especial, estoy muy contento, feliz", ha reconocido Alonso ante los medios de comunicación desplazados a Abu Dhabi.

"Cuando me dijeron el kilometraje del motor el lunes por la noche, me preocupé, porque pensé que ese número es un poco alto para mis estándares, pero hemos dado 97 vueltas sin problemas, así que es sobresaliente sin duda”, ha comentado Fernando. “Intenté exprimir el mayor número de giros posible, y ahora Lance tiene la oportunidad de sentir algunos cambios que hicimos y que eran necesarios para mí en términos de dirección y cosas del estilo. Es bueno tener a Lance en el coche para ver si se siente también un beneficio en eso y si podemos correr con configuraciones similares el próximo año”, ha explicado antes de ceder el volante a su compañero Lance Stroll para el turno vespertino.Alonso afrontará en 2023 un nuevo capítulo de su dilatada carrera deportiva en la que será su vigésima temporada en Fórmula 1. El pasado 1 de agosto, con su renovación por Alpine atascada, anunció por sorpresa su acuerdo con Aston Martin, una decisión no exenta de riesgo, viendo la posición final de ambos equipos en el campeonato que acaba de concluir (Alpine, 4º y Aston Martín, 7º), pero que convenció a Fernando por el ambicioso plan de futuro de la formación propiedad de Lawrence Stroll, que ha realizado una enorme inversión en la fábrica y el túnel de viento de Silverstone y espera rentabilizarla con un proyecto ganador.

“Es un honor para mí conducir para una marca tan emblemática. Tengo la misma ilusión de siempre, o quizás más, porque sé que quizás es el último proyecto de mi carrera y tienen una inversión muy grande. Es como cuando entré Ferrari, sabes que Aston Martin es una marca icónica en el mundo del motor y eso es un plus. El día ha ido bien y estoy muy contento. Ahora soy mucho más optimista. Cuando firmé con Aston Martin, estaba contento al 90%, cuando empezaron a mejorar y terminaron la temporada en lo más alto, estaba al 100%. Esta mañana estaba al 100%, y ahora lo estoy más", ha zanjado Alonso.