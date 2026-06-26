Alonso acumula problemas: "Lo estamos investigando..."

Fernando Alonso repite sin cesar el mismo argumento. Mientras Aston Martin mantenga su actual plan de desarrollo, sin mejoras en el AMR26 como mínimo hasta Hungría, el resultado será siempre desastroso. Los rivales avanzan y el equipo de Silverstone sigue en el punto de partida: “Fue otro día complicado. Nada realmente nuevo para nosotros, nada que aprender", ha resumido al final de la jornada del viernes en Spielberg, después de cerrar los segundos libres en 19ª posición, a 3.5 segundos de cabeza.

"Quizá pudimos experimentamos un poco con la configuración en la FP1, también hicimos algunos cambios en la FP2. Todavía no estamos dentro de los parámetros óptimos, creo, así que se necesitan más cambios para mañana”, ha señalado el asturiano ante los micrófonos de la F1.

“Además, en mi lado del garaje, hay otros problemas con el coche que aún estamos investigando. Tenemos que solucionarlos. No puedo decirte”, ha soltado, sembrado aún más dudas respecto a un fin de semana que se antoja difícil.

En cuanto al motor Honda, Fernando aseguró que “la manejabilidad no fue una gran diferencia en comparación con otras carreras, así que no tenemos problemas en ese sentido”, zanjó.