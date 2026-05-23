Alonso y su abandono en Canadá: "Tuvimos algunas alarmas"

Aston Martin no ha terminado con los problemas de fiabilidad y así ha quedado claro con el abandono protagonizado por Fernando Alonso en la sprint de este sábado. El asturiano, que ayer rodó a gran ritmo e incluso logró pasar a la SQ2, aunque no pudo disputarla tras sufrir un accidente, no ha llegado al final en carrera.

Alonso, que ha retirado el AMR26 en la vuelta 18, ha explicado lo sucedido en Montreal este sábado. "Tuvimos algunas alarmas en el coche y algunos problemas de fiabilidad. Obviamente, la clasificación es dentro de tres horas, así que estábamos fuera de los puntos e intenté darle un poco más de tiempo a los chicos en el garaje", ha comentado sobre su decisión de pasar por boxes a cambiar neumáticos antes de su abandono definitivo.

Alonso , que salió 16º, tuvo un ligero toque con el Audi de Bortoleto en la primera curva de la sprint, dañando el alerón delantero, aunque pudo continuar. El Aston Martin fue perdiendo ritmo y posiciones y Fernando empezó a reportar diferentes problemas en el coche. Pedro de la Rosa, embajador del equipo, comentó en DAZN que el problema parecía estar relacionado con la parte delantera del monoplaza, aunque sin precisar exactamente el origen de la incidencia.