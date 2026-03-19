Alguersuari señala a Alonso: "Fue antideportivo"

Jaime Alguersuari (Barcelona, 1990), fue piloto de Fórmula 1, aunque su historia terminó prematuramente, tras solo dos temporadas (2010 y 2011) en la Scuderia Toro Rosso, filial de Red Bull (actual Visa Racing Bulls), cuando Helmut Marko decidió prescindir de sus servicios.

El ex piloto catalán, que lleva años alejado del 'gran circo', vivió situaciones graves en la estructura de Red Bull, pero a la hora de señalar "lo más sucio" que ha visto jamás en Fórmula 1, Jaime se ha referido al trístemente célebre 'Crashgate' de Singapur 2008.

En el marco del podcast de Agostini, Alguersuari empieza diciendo que no va decir nombres, pero en su respuesta acaba dejando muy claro a quién se refiere: "No quiero hablar mal de nadie y menos de alguien alque admiro y respeto, pero hacer una estrategia de equipo para que un coche tenga un accidente adrede y parar en una vuelta para que el compañero de equipo gane me parece totalmente antideportivo", considera.

"Además no es una decisión que se haga, desde el punto de vista de los pilotos, los pilotos la pueden aprobar, pero me parece que va mucho más allá. No solo es una estrategia fea sino mafiosa”, dice Alguersuari jr, que por si quedaban dudas, apunta que se refiere a Singapur 2008. En concreto está hablando del ‘crashgate’ de Renault, con Flavio Briatore al mando cuando Nelsinho Piquet Jr. se estrelló y Fernando Alonso se llevó la victoria. “La gente que entiende saben a quien involucró y a quien benefició, porque la carrera la ganó Fernando y la ganó por eso", zanja. Más claro, agua.